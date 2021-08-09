Мощные магнитные бури в августе накроют Сибирь

9 августа на Землю обрушится мощного геомагнитный удар, который прогнозировала Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца на 10 августа, пишет kurer-sreda.ru. В Сибири он пришелся на четыре утра.

Далее весь день будут небольшие возмущения, передышка наступит с 12.00 до 15.00 по московскому времени.

Далее опять будет более сильное колебание — в 21.00 (мск.).

Во второй половине августа 2021 ожидается мощная магнитная буря, которая продлится она пять дней — с 16 до 20-е.

Сложные дни ждут пожилых, метеозависимых людей и тех, у кого диагностированы хронические болезни нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Возможны головные боли, тошнота и рвота, раздражительность, бессонница и проявление симптомов хронических недугов. Метеозависимым рекомендуют нормализовать диету — отказаться от употребления жареного, мучного и жирного, исключить из рациона алкоголь, кофеин и сладости, а также ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

В числе последствий магнитных бурь называют повышение артериального давления, снижение работоспособности, головные боли, повышение тревожности и обострения хронических заболеваний, в том числе и аллергии.

Из строя может выходить точная техника.