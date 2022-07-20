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Здоровье

Мощный геоудар нанес солнечный ветер по метеозависимым людям

20 июля Землю сокрушил новый мощный космический шторм, сила которого в пиковом значении достигнет отметки в 5 баллов, пишет kurer-sreda.ru.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

Ранее геомагнитный шторм 20 июля не прогнозировался.

С 12:00 до 15:00 мск сила магнитной бури начнет себя проявлять.

Геоудары приблизятся к отметке в 3 балла, а затем, с 15:00 и до 21:00 мск пересекут отметку в 4 балла.

Это преддверие нового мощного шторма.

Самый мощный период магнитного шторма придется на время с 21:00 до 00:00 мск 21 июля.

Сила космической атаки резко переместится к отметке в 5 баллов.

Здоровье

По мнению специалистов, 60% населения разных стран мира являются метеочувствительными людьми.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается. Поэтому больше всего страдают ткани организма от кислородного голодания — кровь не поступает в нужном количестве к тканям организма.

Сложные дни ждут пожилых, метеозависимых людей и тех, у кого диагностированы хронические болезни нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Такие люди испытывают упадок сил, снижение концентрации внимания, поэтому врачи советуют больше отдыхать и высыпаться.

Вспышки на солнце могут оказывать влияние и на психологическое состояние человека.

Интернет

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям и вызвать «интернет-апокалипсис». Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу точной электроники.

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