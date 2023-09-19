Мощный магнитный шторм накроет планету. Как уберечь здоровье от космической атаки

Пик бури в шесть баллов ожидается утром, сообщает "Комскомольская правда". В следующие три дня магнитосфера Земли также будет возбужденной.

Возмущения магнитного поля будут периодически возникать до конца месяца, указывает bfm.ru.

Накануне во многих российских регионах жители наблюдали северное сияние — в Санкт-Петербурге, Карелии, Ростовской области. Как правило, это явление сопровождает геомагнитные возмущения.

Вопрос о геомагнитной обстановке не теряет свою актуальность среди метеозависимых людей.

Поэтому люди заблаговременно пытаются узнать о грядущей космической погоде, которая могут негативно сказаться на их самочувствии.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается.

Нужно пить успокаивающие, на травах, чаи. Больше спать. Не употреблять алкоголь. Больше совершать пеших прогулок.

Метеопаты

По мнению экспертов, 60% населения разных стран мира — это метеочувствительные люди.

Цифра

За 11 лет цикла солнечной активности бывает в среднем 400 «штормовых» дня. Между тем на Землю 13 июля обрушилась мощная магнитная буря. Сила геоударов достигла 6-балльной отметки.

Ранее сообщалось, что из дыры на солнечном экваторе обрушится буря и вызовет интернет-апокалипсис.