1 марта
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Здоровье

"Мозговой туман": исследователи рассказали, как сказывается на умственных способностях пациентов ковид

Ученые подсчитали, как сильно коронавирусная инфекция сказывается на умственных способностях пациентов.

Коронавирус
Коронавирус
СС0

Речь идет о так называемом «мозговом тумане» — одном из долговременных последствий коронавирусного заболевания.

Опрошенные пациенты жаловались на ухудшение памяти, снижении концентрации внимания, проблемы со сном, депрессию и другие симптомы, указывает Газета.Ru.

И выяснилось, что «мозговой туман» способен за год отнять у человека до 6 баллов коэффициента интеллекта (IQ).

Однако снижение IQ на 6 баллов слабо сказывается на повседневной жизни человека. Тем не менее может иметь значение на популяционном уровне — не стоит забывать о масштабе пандемии.

Факт

В исследовании приняли участие 112 тыс. человек.

Ранее о риске развития новых пандемий в России в 2024 году рассказала инфекционист. Предпосылок к появлению и распространению новых пандемий нет. По словам эксперта, некогда пугающий коронавирус стал постепенно приобретать черты сезонной вирусной инфекции.

Однако это не значит, что коронавирус стал безвреден. Он и грипп активно мутируют, что может привести к неприятным последствиям. Именно эти два вируса наиболее склонны к изменениям. "Однако на данный момент мутаций, обуславливающих особенно тяжелое течение гриппа или коронавируса, не регистрируется", — заявила специалист.

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