Специалисты прокомментировали сообщения о новой пандемии

В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения о об объявлении ВОЗ следующей пандемии к маю этого года, пишет "Интерфакс".

В ведомстве сообщили, что анализ высказываний главы ВОЗ, на которые ссылаются телеграмм-каналы, показывает, что они "интерпретированы некорректно".

Речь в заявлении ВОЗ шла о разработке нового международного соглашения по борьбе с пандемиями, которая должна завершиться к маю.

Ранее о риске развития новых пандемий в России в 2024 году рассказала инфекционист. Некогда пугающий коронавирус стал постепенно приобретать черты сезонной вирусной инфекции.

Однако это не значит, что коронавирус стал безвреден. Он и грипп активно мутируют, что может привести к неприятным последствиям. Именно эти два вируса наиболее склонны к изменениям.

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