Мутация, иммунитет: эксперты рассказали о неутешительных выводах исследований коварного Covid-2019

Все возрастные категории подвержены заражению коронавирусом. И ни y одной возрастной группы нет иммунитетa — таковы неутешительные выводы международной команды экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по расследованию вспышки вируса COVID-2019, сообщает РИА Новости .

Согласно результатам проведенного исследования, средний возраст заболевших составляет 51 год.

Также специалисты сообщили, что не выявили мутаций нового коронавируса. Его первоисточник еще не установлен.

Также китайские медики обнаружили, что коронавирус может повторно проявляться у пациентов, которые уже выздоровели и выписались из больниц. Таким образом, всех пациентов, которые прошли лечение, необходимо помещать на дополнительный карантин еще на две недели.

В международную команду ВОЗ по расследованию вспышки нового коронавируса вошли 25 китайских и иностранных экспертов, пишет bfm.ru.

По данным на 24 февраля, в КНР общее число инфицированных COVID-19 составляло 77,2 тысячи, выздоровели 24,7 тыс. пациентов. Число жертв увеличилось до 2,6 тысячи.

Инфекция распространилась по Китаю и за его пределы. Случаи заражения выявлены в 29 странах, включая Россию.

Пандемия

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом COVID-2019, имеет потенциал пандемии, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая 24 февраля на брифинге в Женеве, пишет «РГ».

Обстановка в Алтайском крае

Главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова рассказала, что коронавирусная инфекция потенциально может появиться и в Алтайском крае.

Ранее сообщалось, что в детском оздоровительном лагере «Кристалл» в Первомайском районе (Алтайский край) временно работал изолятор по коронавирусной инфекции.

Трое китайцев, прибывших в Барнаул, с 5 февраля временно находились в лагере на карантине. Медики ежедневно контролировали состояние их здоровья, коронавируса не обнаружили и уже отпустили домой.

А девять человек вернутся в Алтайский край из карантина по коронавирусу — карантин в санатории под Тюменью закончился.