Мутируй обратно! Как молекулярная диагностика в Алтайском крае помогает лечить рак

10 лет назад в крае появилась суперпрорывная технология лечения рака: в онкоцентре создали лабораторию молекулярной диагностики злокачественных опухолей. Ежегодно здесь делают около 9,5 тыс. тестов, которые помогают врачам очень точно подобрать лекарства каждому конкретному пациенту. Как действует таргетная терапия и почему важны при этом исследования ДНК, рассказали в онкоцецнтре.

Как клетки становятся «злыми»

Если причины возникновения рака у каждого конкретного человека все еще остаются загадкой для врачей и ученых, то механизм развития этого заболевания уже известен. Обычную клетку превращают в злокачественную различные мутации — поломки в генах: то ДНК порвется, то скопируется с ошибкой, то участки хромосом перемешаются.

Однажды получив критически значимые изменения в своем геноме, такая клетка начинает бесконтрольно делиться, обретает суперспособность проникать в другие органы и ткани и распространять свои «порочные» копии по всему организму.

Мутации помогают злокачественной опухоли расти и защищаться от иммунитета. Открытие этого механизма стало толчком к появлению таргетной терапии.

Что такое таргетная терапия

С помощью особой группы противоопухолевых препаратов врачи прицельно воздействуют на конкретные опухолевые мишени, отвечающие за «злокачественность» клеток.

Лекарства блокируют рост и распространение раковых клеток, воздействуя на специфические молекулы, которые участвуют в развитии опухолевой клетки.

Капельница. Лечение. pixabay.com.

Такой вид лечения может быть намного эффективнее многих других видов терапии рака, включая химио- и лучевую терапии, поскольку направлен именно на молекулы в самой раковой клетке, и значительно меньше воздействует на окружающие опухоль здоровые ткани.

Кроме того, они могут применяться достаточно продолжительно, в отличие от той же химиотерапии, при которой через некоторое время организм приобретает резистентность — невосприимчивость к лекарству.

Определить, есть ли мишени в опухоли того или иного пациента и будет ли опухоль реагировать на таргетную терапию, помогают молекулярно-генетические исследования.

Таблетки. CCO.

На шаг впереди

На Алтае лаборатория молекулярной диагностики злокачественных опухолей открылась в краевом онкодиспансере ровно 10 лет назад. Тогда таргетная терапия только набирала популярность в отечественной практике, но подобные структуры работали лишь при крупных онкологических центрах и научно-исследовательских институтах страны.

Сотрудники онкодиспансера говорят, что открытие лаборатории было очень дальновидным решением. К тому времени, как таргетные препараты благодаря национальному проекту по борьбе с онкологическими заболеваниями стали активно поступать в Алтайский край, врачи лаборатории уже освоили основные методики определения ключевых мутаций.

«Мы и сейчас стараемся идти на шаг впереди клиницистов. Бывает, врачи недоумевают, зачем мы тестируем методику, если препарата для воздействия на эту мишень еще нет, — говорит заведующая лабораторией молекулярной диагностики Елена Пупкова. — Но зато, как только на отечественном рынке зарегистрируется новое лекарство, благодаря наличию диагностических возможностей, онкологи могут сразу брать его на вооружение».

Елена Пупкова , заведующая лабораторией молекулярной диагностики. Алтайский онкологический диспансер.

Банк ДНК

Молекулярные биологи выделяют ДНК из биоматериала (опухолевая ткань, кровь, соскоб, мазки), потом делают так называемую постановку реакции, то есть смешивают с определенными реактивами в зависимости от того, какие мутации ищут.

Затем загружают в анализатор, он выдает специалисту графики и таблицы. По ним определяют «слабые места» болезни, на которые потом будут прицельно действовать препаратами.

В онкологическом центре есть банк биоматераила. Он хранится в спецхолодильниках при темпереатуре -70 град. Цельсия начиная со дня основания в 2011 году. Это нужно для того, чтобы, когда появятся новые реактивы, была возможность поднять биоматериал и повторно его исследовать.

Например, человека лечили несколько лет назад, а сейчас у него случился рецидив. На рынке уже есть новые таргетные препараты для лечения именно этого вида рака, но они работают только в отношении определенных характеристик опухоли (мутации, особенности «поведения» и проч.). Биоматериал пациента анализируют повторно, и если находят в опухоли мишень, то человеку дальше продляют жизнь с помощью нового лекарства.

Онкологический диспансер. Анна Зайкова.

Цифра В 2021 году в Алтайском крае на лекарства для онкобольных потратят около 1,4 млрд рублей. Для сравнения: до того как препараты таргетной терапии стали активно поступать в край по федеральной программе финансирование лекарственного обеспечения укладывалось примерно в 337 млн рублей (2018 год).

Онкологическое «наследство»

10 лет назад работа лаборатории начиналась с исследования всего одной мутации в одном гене. Сегодня спектр диагностических возможностей включает более 80 мутаций в семи генах при наиболее распространенных злокачественных патологиях. Ежегодно здесь выполняют около 9,5 тыс. исследований.

Благодаря этому, онкологи могут более точно подбирать схемы лекарственного лечения пациентам с наиболее агрессивными и распространенными формами рака — немелкоклеточным раком легкого, раком кишечника, молочной железы и яичников, поджелудочной железы, предстательной железы и меланоме.

«Пациентам, которых еще 10−15 лет назад мы вынуждены были отправлять на паллиативную терапию, сейчас назначаются препараты, значительно продляющие жизнь. При этом побочных эффектов у таких лекарств значительно меньше и они гораздо менее выражены, нежели у традиционной химиотерапии», — говорит заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии № 2 Алтайского краевого онкодиспансера Алина Гофман.

Онкологический диспансер. Анна Зайкова.

Помимо диагностики клеточных мутаций у пациентов с подтвержденным злокачественным заболеванием специалисты лаборатории занимаются исследованием наследственной предрасположенности к опухолям молочной железы, яичников, поджелудочной железы и простаты.

Также здесь определяют наличие вирусов папилломы человека высокого онкогенного риска, которые приводят к развитию рака шейки матки.

Пациентов с выявленными молекулярно-генетическими рисками берут на особый контроль с целью профилактики или ранней диагностики онкопатологии с тем, чтобы впоследствии как можно раньше начать лечение и увеличить шансы на выздоровление.