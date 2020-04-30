Злое солнце. Барнаульский хирург-онколог рассказал, как летом заработать самую быстрорастущую и грозную опухоль

Долгое пребывание на солнце может вызвать одно из самых страшных заболеваний — меланому. Эту опасность часто недооценивают те, кто после долгой «офисной» зимы стремится погреться на горячем пляже. Между тем опухолевый процесс при меланоме быстро распространяется на все органы. Болезнь лечится весьма радикальными методами, а иногда и вовсе неизлечима. Об этом наш разговор с хирургом краевого онкологического диспансера Виталием Тарабукиным.

Что такое меланома

— В структуре опухолей кожи меланома занимает не самое большое место — около 5−7%, но она самая злокачественная из всех.

Если рак — это опухоль клеток эпителия, то меланома исходит из меланоцитов — пигментных клеток кожи. Меланоциты представлены не только на коже, но и в разных органах — слизистых оболочках ротоглотки и желудочно-кишечного тракта, половых органах, мозговых оболочках, сосудистых оболочках глаза. Так что меланома может возникнуть в любом органе.

Заболеваемость меланомой сейчас растет примерно на 6−7% в год. Это связано с тем, что людей становится больше, а диагностика, а значит, и выявляемость лучше.

Родинки. СС0.

Что происходит с клетками организма при меланоме

— Так скажем, клетка «впадает в детство» — перестает выполнять все функции, для которых была создана. То есть теряет «мозг». Но у нее остаются «ручки-ножки», чтобы цепляться, и одна задача — закрепиться и размножиться.

Такая клетка не гибнет и начинает делиться, как простая бактерия. Но в отличие от бактерии она создает многоклеточный организм из себе подобных.

Если вы задумаете худеть, то этот организм не похудеет вместе с вами. Он живет своей собственной жизнью, у него даже есть своя кровеносная система. Он питается и живет за ваш счет, но в отличие от многих организмов-паразитов при этом еще и убивает вас.

Хирург-онколог Виталий Тарабукин. Анна Зайкова.

Как проявляется меланома

— Иногда первым проявлением становятся уже отдаленные метастазы. То есть мы не можем обнаружить первичный очаг, диагностируем лишь вторичные опухоли, которые очень быстро приводят к гибели больного.

Метастазы могут превышать размер первичной опухоли в десятки и сотни раз. При этом бывает так, что меланома появилась, дала вторичные очаги, а затем организм «опомнился», иммунитет сработал, и первичный очаг исчез, а метастазы остались.

Один из первых признаков меланомы — зудящие и кровоточащие невусы (родинки и любые пигментные пятна на коже).

Если пятно ничем вас не беспокоило, но вдруг стало мокнуть, покрываться корочкой, утолщаться, чесаться, а уж тем более если рядом с ним появились новые пигментные образования, это повод срочно идти в онкодиспансер.

Загар. СС0.

Где чаще всего находят метастазы

— Прежде всего это лимфатические узлы, затем легкие, печень, головной мозг — все жизненно важные органы становятся мишенями для вторичных опухолей.

Они появляются, когда первичная опухоль достигает определенного объема. При меланоме процесс метастазирования начинается в зависимости от степени ее проникновения в слои кожи. Как только она добирается до того слоя, где располагаются кровеносные сосуды, везде быстро начинают развиваться вторичные опухоли.

Как не заболеть

— К сожалению, особых профилактических мер не существует. Важно избегать солнечных ожогов и травмирования пигментных пятен.

Самый большой фактор риска — солнечный ожог. Причем доказано, что даже однократный ожог, полученный в детстве, в дальнейшем с большой вероятностью может привести к развитию меланомы.

Для городских жителей, привыкших жить в тени, солнце вдвойне опасно, есть больший риск «обжечься» и получить меланому или рак.

Обмазывание сметаной при этом не поможет и не оградит от заболевания. Нужно пользоваться солнцезащитными кремами, но и они не панацея.

Надо помнить, что солнце, конечно, наш друг, но друг, который может подвести.

Хирург-онколог Виталий Тарабукин. Анна Зайкова.

Кто в группе особого риска

— Во-первых, люди, особо чувствительные к ультрафиолету. Есть шесть фототипов кожи, первый и второй наиболее чувствительны. К первому относятся, например, люди с рыжими волосами. Чем светлее кожа, тем больше риск.

У темнокожих и чернокожих людей меланома тоже развивается, но на более светлых участках — ладонях и ступнях. Так что стопроцентного шанса избежать меланомы и у них нет.

Есть риск, если у вас больше 10 доброкачественных врожденных невусов (пятна с неровными границами и окраской) или более 100 приобретенных.

Гигантский врожденный невус площадью более 5% тела может также послужить почвой для меланомы.

Также меланому могут вызвать некоторые заболевания кожи и врожденный или приобретенный иммунодефицит. Например, при трансплантации органов или при других заболеваниях, когда человек вынужден принимать подавляющие иммунитет препараты.

Женщины чаще болеют меланомой, чем мужчины. У них больше эстрогена, а это провоцирующий фактор для развития злокачественной меланомы кожи. Помимо этого, часто женщины, желая дольше сохранить молодость, прибегают к гормонозаместительной терапии. На этом фоне развивается не только меланома, но и рак молочных желез.

Притом что среди женщин заболеваемость меланомой выше, смертность больше среди мужчин. Их меньше волнуют косметические дефекты кожи, так что и с жалобами они приходят позднее.

Врачи , операция. zdrav.tomsk.ru

Как диагностируют и лечат меланому

— Врач должен осмотреть пациента визуально, провести дерматоскопию или оптическую томографию (исследование лазером), взять анализы, в том числе на онкомаркеры. А также обследовать головной мозг, органы грудной клетки и брюшной полости. Потому что меланома даже на ранней стадии дает множество метастазов, которые нужно найти.

Чтобы подтвердить диагноз, опухоль надо полностью иссечь. Если анализ на меланому положителен, в срок от четырех до восьми недель после первой операции иссекают еще и оставшийся рубец, чтобы не допустить дальнейшее распространение. Это единственный эффективный метод.

Если меланома уже «прошла» дальше, удалять часто приходится лимфоузлы в районе опухоли (под мышками, в паху, в груди, на шее и др.).

Анализы. СС0

Последствия такого удаления могут быть тяжелыми, с отеками конечностей, но только так есть шанс, что метастазы не затронут жизненно важные органы.

На первых стадиях меланомы достаточно будет лишь хирургического удаления опухоли, на последующих добавится лечение интерферонами. Этот процесс займет до полугода.

Пациента, у которого не наблюдается прогрессирование болезни, считают вылечившимся, но с учета не снимают. В зависимости от группы риска и стадии заболевания он должен наблюдаться у врача раз в три месяца, полгода или год. Потому что удаленные метастазы могут проявиться и спустя годы после операции.

Самый странный загар. fishki.net.

Каковы особенности операций по удалению меланомы

— Хирургическое вмешательство неизбежно при меланоме. Дискуссионным тут становится вопрос, насколько при операции нужно отступить от края «пятна». Этот отступ зависит от толщины опухоли и при некоторых видах может составлять до двух сантиметров по всему периметру.

А теперь представьте, что это операция на лице. Если опухоль изначально большая, то останутся калечащие рубцы.

В этом случае приходится буквально «натягивать» часть здоровой кожи на рану, чтобы, например, сформировать пациенту новый нос. Кроме того, можно пересадить часть здоровой кожи с других участков тела — с живота, спины, конечностей.

Если рана на лице, то без такой «косметической» процедуры придется «улыбаться» окружающим не кожей, а подкожной клетчаткой или даже мышцей.