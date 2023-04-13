Мужчины, не проявляющие сексуального интереса, рискуют рано умереть

Отсутствие сексуального влечения у мужчин повышает риски ранней смерти. К такому выводу пришли японские ученые, сообщает РИА ФАН со ссылкой на The Asahi Shibum .

Японские ученые провели исследование среди 20 тыс. жителей страны.

Результаты показали, что 8,3% из примерно 7,7 тыс. испытуемых мужчин и 16,1% из 11,4 тыс. испытуемых женщин не интересовались противоположным полом.

Согласно анализу данных, 9,6% мужчин, не имеющих сексуального влечения, умерли в течение девяти лет. В свою очередь уровень смертности среди сексуально заинтересованных мужчин был меньше и составил 5,6%.

Данные о женщинах не показали корреляции между их сексуальным влечением и риском смерти.

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