5 апреля
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Жизнь

Об особенности секса после 60 лет рассказал эксперт

Пожилые любовники получают удовольствие от секса благодаря опыту и уверенности в себе, пишет Lenta.ru.

Секс продлевает жизнь.
Секс продлевает жизнь.
pixabay.com.

У пожилых людей может быть более глубокое и продолжительное удовольствие от секса, уверен психолог Ильмир Такаев.

Некоторые испытывают большую эмоциональную связь с партнером, повышенное чувство близости, соответственно, удовлетворения от секса.

Между тем в пожилом возрасте по-прежнему необходимо использовать средства защиты — когда нет уверенности в здоровье партнера.

Ранее идеальное время для секса назвали эксперты.

Сексолог говорит, что заниматься любовью, если у вас плотный график, лучше всего в выходные дни, после крепкого сна и вкусного завтрака.

А в будние дни, если есть время, то и по утрам. Это может стать привычкой, и тогда партнеры станут более легкими на подъем.

Также совместными усилиями ученые раскрыли секрет отличного секса.

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