Об особенности секса после 60 лет рассказал эксперт

У пожилых людей может быть более глубокое и продолжительное удовольствие от секса, уверен психолог Ильмир Такаев.
Некоторые испытывают большую эмоциональную связь с партнером, повышенное чувство близости, соответственно, удовлетворения от секса.
Между тем в пожилом возрасте по-прежнему необходимо использовать средства защиты — когда нет уверенности в здоровье партнера.
Ранее идеальное время для секса назвали эксперты.
Сексолог говорит, что заниматься любовью, если у вас плотный график, лучше всего в выходные дни, после крепкого сна и вкусного завтрака.
А в будние дни, если есть время, то и по утрам. Это может стать привычкой, и тогда партнеры станут более легкими на подъем.
Также совместными усилиями ученые раскрыли секрет отличного секса.