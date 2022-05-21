Мясников рассказал, как можно заразиться обезьяньей оспой

«Ковид уже вроде как не в моде, теперь «обезьянья оспа»!" - восклицает в своем Telegram-канале доктор и телеведущий Александр Мясников. Правда, он оценил вероятность инфицирования этим вирусом как крайне низкую.

От человеку к человеку вирус передается неохотно, нужен близкий контакт на протяжении длительного времени (на расстоянии метра друг от друга не менее 3 часов), уверяет Мясников.

Среди симптомов он назвал сыпь, температуру, увеличение лимфоузлов, озноб, слабость и боль в мышцах.

«Специфического эффективного лекарства нет. Так что посмотрим. Вакцина есть, понадобится возврат к обязательной всеобщей вакцинации — посмотрим, я сильно сомневаюсь», — пишет специалист.

Он добавил, что из-за схожести вируса обезьяньей и человеческой оспы, вирус первой «уже 30 лет рассматривается как потенциальное средство биотерроризма».