21 мая
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Здоровье

Мясников рассказал, как можно заразиться обезьяньей оспой

«Ковид уже вроде как не в моде, теперь «обезьянья оспа»!" - восклицает в своем Telegram-канале доктор и телеведущий Александр Мясников. Правда, он оценил вероятность инфицирования этим вирусом как крайне низкую.

"Кремлевский доктор" Мясников.
"Кремлевский доктор" Мясников.
Скриншот видео "Россия 1"

От человеку к человеку вирус передается неохотно, нужен близкий контакт на протяжении длительного времени (на расстоянии метра друг от друга не менее 3 часов), уверяет Мясников.

Среди симптомов он назвал сыпь, температуру, увеличение лимфоузлов, озноб, слабость и боль в мышцах.

«Специфического эффективного лекарства нет. Так что посмотрим. Вакцина есть, понадобится возврат к обязательной всеобщей вакцинации — посмотрим, я сильно сомневаюсь», — пишет специалист.

Он добавил, что из-за схожести вируса обезьяньей и человеческой оспы, вирус первой «уже 30 лет рассматривается как потенциальное средство биотерроризма».

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