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Здоровье

Мясо птицы оказалось таким же вредным, как и красное

Белое мясо оказалось не полезнее красного, говорится в исследовании американских ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Это проверили на 100 мужчинах и женщинах, часть из которых кормили курятиной, часть — говядиной, остальных — растительной пищей, пишут «Известия» со ссылкой на немецкий журнал Focus.

Мясо.
Мясо.
Михаил Хаустов

Анализы показали, что уровень ЛПНП-холестерина (так называемого плохого холестерина) был идентичным как в белом, так и в красном мясе.

В то же время он был значительно более низким у участников, употреблявших белок растительного происхождения, уверяют ученые. Ранее считалось, что белое мясо полезнее, поскольку меньше влияет на создание плохого холестерина.

«Таким образом, рекомендация, согласно которой для уменьшения уровня холестерина необходимо употреблять более постное мясо с меньшим содержанием насыщенных жирных кислот вместо красного мяса, представляется устаревшей», — отмечает немецкий журнал.

Потребность в белке стоит покрывать с помощью растительной пищи, например, употребляя бобовые, тофу, темпе, киноа, орехи и семена — они наиболее благоприятны для уровня холестерина, считают ученые.

Ранее сообщалось, что риск развития диабета второго типа повышается из-за недостатка в рационе растительной пищи, молочных продуктов, а также мяса. К такому выводу пришли специалисты из Американского общества питания.

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