Мясо птицы оказалось таким же вредным, как и красное

Белое мясо оказалось не полезнее красного, говорится в исследовании американских ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Это проверили на 100 мужчинах и женщинах, часть из которых кормили курятиной, часть — говядиной, остальных — растительной пищей, пишут «Известия» со ссылкой на немецкий журнал Focus.