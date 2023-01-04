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Здоровье

На Алтае новорожденных будут проверять на 36 опасных патологий

С 1 января 2023 года всех новорожденных в Алтайском крае начали тестировать на 36 наследственных заболеваний. Раньше младенцев проверяли только на пять, сообщает региональный Минздрав.

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

Скрининг позволит выявить спинальную мышечную атрофию, фенилкетонурию, муковисцидоз, врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром, галактоземию и многое другое.

С 1 января в лабораторию уже поступило 80 биологических материалов для проведения неонатального скрининга из Барнаула, Камня-на-Оби, Алейска и Славгорода.

В случае подтверждения патологии родители получат направление к узкопрофильному специалисту для дальнейшей консультации.

Ранее население Земли достигло восьми млрд человек.

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