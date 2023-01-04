На Алтае новорожденных будут проверять на 36 опасных патологий

Скрининг позволит выявить спинальную мышечную атрофию, фенилкетонурию, муковисцидоз, врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром, галактоземию и многое другое.
С 1 января в лабораторию уже поступило 80 биологических материалов для проведения неонатального скрининга из Барнаула, Камня-на-Оби, Алейска и Славгорода.
В случае подтверждения патологии родители получат направление к узкопрофильному специалисту для дальнейшей консультации.
Ранее население Земли достигло восьми млрд человек.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!