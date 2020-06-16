На Алтае появились гибридные клещи-«убийцы»

В нескольких регионах Сибири появились гибридные клещи. Больше всего их обнаружено в Томске, на Алтае и Новосибирской области, сообщает Сибирский Федеральный университет. Ученые рассказали, насколько опасна новая разновидность членистоногого.

Новая разновидность — это гибрид таежного клеща и клеща Павловского, объясняет профессор кафедры экологии и природопользования Института экологии и географии СФУ Ольга Тарасова.

Определить гибрид клеща на глаз нельзя. Распознать, что это гибридный вид, можно только с помощью генетического исследования.

От своих прародителей гибрид взял все самое худшее: высокую плодовитость и способность переносить все те заболевания, что и оба родительских вида вместе, пишет издание «Наука в Сибири».

Самая главная опасность этой смеси — в появлении новых штаммов вирусов, предупреждает заведующая лабораторией мониторинга биоразнообразия БИ ТГУ Нина Москвитина.

«Когда вирусы попадают в новую среду, может произойти интрогрессия — обмен генетическим материалом. В результате возникают новые варианты вирусов, которые утрачивают ряд старых свойств и приобретают новые, например, изменяется их болезнетворность или провоцируемое ими течение заболевания человека. Поэтому, безусловно, клещи-гибриды требуют пристального изучения», — цитирует специалиста «КП».

Клещ. Архив ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае».

Клещи с гибридным генотипом могут оказаться более «гибкими» по отношению к среде обитания, чем родительские виды, и лучше адаптироваться к новым условиям.

«Будут ли эффективны существующие вакцины против вируса клещевого энцефалита у гибридных носителей, неясно. Пишут, что появился новый вид носителей, а не новый вид вирусов. Если вирусы в гибридных клещах не мутировали, эффективность вакцин не уменьшится», — уверяет Ольга Тарасова.

Эксперты советуют придерживаться стандартных рекомендаций, чтобы уберечься от клещей, и пугаться пока рано.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае с начала клещевого сезона (24 марта) в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратилось 7 840 человек.

В 4,6% случаев в снятых с людей клещах специалисты обнаружили вирус клещевого энцефалита. У 12,4% насекомых установлено наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.