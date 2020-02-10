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Здоровье

На Алтае 25 школьников отравились национальными блюдами

Стала известна причина госпитализации воспитанников детского дома в Республике Алтай. Оказалось, дети отравились национальными блюдами на празднике «Чага Байрам». Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Чага Байрам" на Алтае.
"Чага Байрам" на Алтае.
altai-republic.ru

С 6 по 9 февраля в больницу с признаками острой кишечной инфекции попали 25 учеников школы-интерната.

Как предполагают специалисты, причиной заболевания стали блюда национальной кухни, приготовленных в домашних условиях, которые дети ели в на празднике «Чага Байрам».

Более того, руководство интерната скрыло факты заболевания детей, что способствовало распространению инфекции.

Роспотребнадзор нашел многочисленные нарушения санитарных требований в самом учреждении: несвоевременная смена постельного белья, полотенец, некачественное проведение уборки комнат, туалетов. Используется дезинфицирующее средство с истекшим сроком годности.

Все ученики находятся под медицинским наблюдением. В помещениях интерната провели заключительную дезинфекцию.

Праздник Чага Байрам у алтайского народа означает астрономическое начало Нового года.

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