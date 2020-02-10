На Алтае 25 школьников отравились национальными блюдами

С 6 по 9 февраля в больницу с признаками острой кишечной инфекции попали 25 учеников школы-интерната.
Как предполагают специалисты, причиной заболевания стали блюда национальной кухни, приготовленных в домашних условиях, которые дети ели в на празднике «Чага Байрам».
Более того, руководство интерната скрыло факты заболевания детей, что способствовало распространению инфекции.
Роспотребнадзор нашел многочисленные нарушения санитарных требований в самом учреждении: несвоевременная смена постельного белья, полотенец, некачественное проведение уборки комнат, туалетов. Используется дезинфицирующее средство с истекшим сроком годности.
Все ученики находятся под медицинским наблюдением. В помещениях интерната провели заключительную дезинфекцию.
Праздник Чага Байрам у алтайского народа означает астрономическое начало Нового года.