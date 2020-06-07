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Здоровье

+64. На Алтае сохраняется стабильно высокий прирост заболевших COVID-19

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

Напомним, рекордный прирост за сутки заболевших в Алтайском крае — 81. Такой показатель зафиксировали дважды — по данным на 25 мая и на 3 июня. При этом планку «приемлемости» установили на отметке — не более 40 случаев за сутки.

Два дня подряд количество вновь выявленных больных остается примерно одинаковым.

Оперштаб также сообщает, что за сутки в числе выздоровевших оказались 27 человек, смертельных случаев не зарегистрировано.

47 новых случаев выявлено в Барнауле, в Новоалтайске — 3, Бийске — 2, Камне-на-Оби — 2, Рубцовске, Яровом, Алейске, Тогульском, Залесовском, Советском, Быстроистокском, Тальменском, Тюменцевском, Калманском районах — по 1.

Врачи Алтайского края на борьбе с коронавирусом.
Врачи Алтайского края на борьбе с коронавирусом.
www.instagram.com/minzdravalt/


Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

На 7 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2319 человек, в том числе 226 детей до 17 лет включительно.
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