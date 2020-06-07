+64. На Алтае сохраняется стабильно высокий прирост заболевших COVID-19

Напомним, рекордный прирост за сутки заболевших в Алтайском крае — 81. Такой показатель зафиксировали дважды — по данным на 25 мая и на 3 июня. При этом планку «приемлемости» установили на отметке — не более 40 случаев за сутки.
Два дня подряд количество вновь выявленных больных остается примерно одинаковым.
Оперштаб также сообщает, что за сутки в числе выздоровевших оказались 27 человек, смертельных случаев не зарегистрировано.
47 новых случаев выявлено в Барнауле, в Новоалтайске — 3, Бийске — 2, Камне-на-Оби — 2, Рубцовске, Яровом, Алейске, Тогульском, Залесовском, Советском, Быстроистокском, Тальменском, Тюменцевском, Калманском районах — по 1.
Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.
На 7 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2319 человек, в том числе 226 детей до 17 лет включительно.