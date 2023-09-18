На Алтае в колбасе нашли ДНК вируса африканской чумы свиней

В СМИ публиковали копию письма минэкономразвиия региона с просьбой проинформировать торговые компании, что необходимости снять продукцию двух производителей за определенные даты производства.
Обращение было связанно именно с ДНК вируса африканской чумы свиней.
Письмо подтвердил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.
Отмечается, что такой вирус не опасен для человека. Однако может нанести сильный вред сельскому хозяйству.
Ранее алтайский технолог рассказал, почему не покупает мясо в магазинах и как готовят самую известную колбасу.