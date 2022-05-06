На четверть выросло число обращений россиян к психологам и психиатрам

Спрос на психологическую и психиатрическую помощь среди россиян вырос — за январь, февраль и март зафиксировано на 25,9% больше обращений, чем в этот же период в прошлом году, пишет « Коммерсантъ ».

Руководитель Центра психологической коррекции заболеваний клинической больницы МЕДСИ Сергей Поздняков уточнил, что в феврале прирост составил 15,2%, в марте — 21,4%.

По словам семейного терапевта Екатерины Козейкиной, россияне стали чаще обращаться с жалобами на хронический стресс и повышенную тревожность — около 80% запросов, а также различные тревожные расстройства и панические атаки.

«Сейчас многие говорят об отсутствии ощущения безопасности и чувстве безысходности», — рассказывает психолог.

Она уточнила — порядка 40% пациентов пребывают в состоянии депрессии той или иной степени, пишет Газета.Ru.

По ее словам, уменьшилось число обращений по поводу партнерских или семейных отношений. Некоторые пациенты приняли решение прекратить терапию, так как сочли изначальные запросы неактуальными.

Между тем стрессы и тревоги навалились на жителей Алтайского края.