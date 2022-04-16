16 апреля
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Здоровье

Стрессы и тревоги навалились на жителей Алтайского края

64% жителей Алтайского края почувствовали увеличение стрессов и тревоги, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru. Опрос провели вместе с цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом».

Стресс. Депрессия.
Стресс. Депрессия.
unsplash.com

Так, выросло и число людей, готовых обсуждать свои проблемы с психологами — с февраля по март количество обращений к ним увеличилось на 23%.

55% опрошенных сообщили, что регулярно испытывают стресс, еще 38% сталкиваются с ним довольно редко и лишь 7% уверены, что у них никогда не было стресса.

64% опрошенных признались, что почувствовали усиление стресса в последнее время, из них 43% отметили, что стали заметно больше нервничать, а еще 21% рассказали об увеличении тревоги, но не критическом.

Одиночество, печаль.
Одиночество, печаль.
CC0

Рост стрессов подтверждает и статистика цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом». Так, с февраля по март количество обращений к психологам в России увеличилось на 23%.

В Алтайском крае только 11% жителей обращаются к психологу за консультацией: чаще всего это делают миллениалы — 24% среди опрошенных находятся в возрасте 22−28 лет, и зуммеры — 23%, в возрасте 14−22 лет.

Сильнее всего ощутили на себе стресс маркетинг-менеджеры и PR-специалисты (83%), 78% юристов и столько же IT-специалистов, 77% среди HR-менеджеров и 71% сотрудников отделов продаж.

Делиться своим сокровенным с медицинским специалистом сегодня готов каждый третий опрошенный из Алтайского края (31%).

Ранее психоаналитик рекомендовала общаться с собаками для борьбы со стрессом.

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