На Европу обрушилась третья волна коронавируса

Суточный прирост новых заболевших ковидом в Европе достиг рекордных показателей с начала февраля. Это привело к возобновлению ограничений, комендантского часа и даже фактического локдауна в некоторых странах.
В Германии фактически признали наступление третьей волны в связи со скачком заболеваемости, а в Италии ввели жесткие ограничения, опасаясь повторения трагичных событий прошлой весны.
Тревожная ситуация и в столичном регионе Франции, пишет Lenta.ru. Здесь каждые 12 минут в отделение интенсивной терапии попадает еще один парижанин.
Рекордные суточные приросты также зафиксированы в Польше, Венгрии и Чехии.
Ранее новосибирский вирусолог Александр Чепурнов предположил, что очередной всплеск заражений коронавирусом начнется в марте. По его мнению, новый всплеск заражений начнется одновременно с потеплением, поскольку вирус стал сезонным.
Ученый напомнил, что год назад рост заболеваемости коронавирусом также начался в марте, с уходом морозов. Так что повторение ситуации не исключено.
Стоит отметить, что, по оценке вирусологов, очередная волна ковид может быть не только не слабее, но и сильнее предыдущей, поскольку вирус мутирует, появляются новые штаммы.