На Европу обрушилась третья волна коронавируса

Третья волна коронавируса обрушилась на Европу. Во вспышке заболеваемости винят новые мутации вируса и вялотекущую кампанию по вакцинации населения, пишет The Guardian .

Коронавирус. Он с нами надолго.

Суточный прирост новых заболевших ковидом в Европе достиг рекордных показателей с начала февраля. Это привело к возобновлению ограничений, комендантского часа и даже фактического локдауна в некоторых странах.

В Германии фактически признали наступление третьей волны в связи со скачком заболеваемости, а в Италии ввели жесткие ограничения, опасаясь повторения трагичных событий прошлой весны.

Тревожная ситуация и в столичном регионе Франции, пишет Lenta.ru. Здесь каждые 12 минут в отделение интенсивной терапии попадает еще один парижанин.

Рекордные суточные приросты также зафиксированы в Польше, Венгрии и Чехии.

Ранее новосибирский вирусолог Александр Чепурнов предположил, что очередной всплеск заражений коронавирусом начнется в марте. По его мнению, новый всплеск заражений начнется одновременно с потеплением, поскольку вирус стал сезонным.

Ученый напомнил, что год назад рост заболеваемости коронавирусом также начался в марте, с уходом морозов. Так что повторение ситуации не исключено.

Стоит отметить, что, по оценке вирусологов, очередная волна ковид может быть не только не слабее, но и сильнее предыдущей, поскольку вирус мутирует, появляются новые штаммы.