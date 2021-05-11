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Здоровье

На глобальное плато по коронавирусу вышла планета

Глобальная заболеваемость и смертность от коронаивруса вышли на плато, объявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, пишет ТАСС.

Вакцинация.
Вакцинация.
zdravalt.ru

«Мы сейчас видим выход на плато. Однако это неприемлемо высокое плато: на минувшей неделе поступили сообщения о более чем 5,4 млн случаев заболевания и почти 90 тысячах умерших», — сказал глава ВОЗ.

Распространению инфекции способствует не только ослабление санитарных мер, но и отсутствие равного доступа к вакцинам, считает Гебрейесус, пишет bfm.ru. Эту проблему он считает «одним из самых больших рисков».

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии заболевания, вызываемого новым типом коронавирусной инфекции.

Впервые о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (центральная провинция Хубэй) власти Китая сообщили 31 декабря 2019 года.

Из Китая коронавирус перекинулся и на другие страны мира.

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