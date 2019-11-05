На совещании у Томенко рассказали, когда в аптеки поступит жизненно необходимый препарат

5 ноября на оперативном совещании в правительстве Алтайского края глава региона Виктор Томенко поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову разобраться в ситуации с обеспеченностью жителей края жизненно важным лекарственным препаратом «Преднизолон» и разъяснить ее.

«Разъясните людям, которые пришли в аптеку и обнаружили, что препарата нет и, как отвечают, не будет: что им делать? Обращаться самостоятельно к участковому терапевту для подбора другого препарата? Поступает ли в поликлинику информация о том, что больной не получил лекарство по выписанному ему льготному рецепту?», — цитирует губернатора пресс-служба.

Дефицит преднизолона возник из-за того, что отдельные партии препарата, произведенные на основе импортного сырья, не прошли сертификацию на уровне Росздравнадзора, сообщил глава минздрава. Недостаток преднизолона в настоящее время испытывают в нескольких регионах страны.

Когда можно заказать

В России препарат «Преднизолон» производят на ряде крупных российских и зарубежных предприятий.

По информации одного из них — АО «Гедеон Рихтер-Рус» — «Преднизолон» в таблетках производится в плановом режиме.

Очередные партии лекарственного препарата аптеки смогут заказать с середины ноября 2019 года.

Льготный отпуск

Для льготного лекарственного обеспечения препарат «Преднизолон» закуплен министерством здравоохранения Алтайского края и имеется в наличии в аптеках для льготного отпуска населению края.

«Жителям края, не имеющим льгот по лекарственному обеспечению, стоит обратиться к лечащему врачу для терапевтической замены лекарства. В классе препаратов, к которым относится „Преднизолон“, много аналогов. Конкретно каждому больному может быть подобрана замена препарата в соответствующей дозе, но это должен сделать доктор», — заявили в министерстве.

О препарате

Преднизолон — препарат, который принимают при ревматизме, ревматоидном артрите, дерматомиозите, болезни Бехтерева, бронхиальной астме, анафилактическом шоке, гепатите, гемолитической анемии, экземе, почесухе и псориазе.