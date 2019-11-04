СМИ: в алтайских аптеках возник дефицит жизненно важного препарата

Краевое издание «Алтайская правда» выяснило, что в аптеках Барнаула невозможно купить преднизолон в таблетках. преднизолон входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2019 год. И он стал дефицитным в нескольких регионах России.

В «Фармакопейке» корреспонденту «алтайки» сказали, что препарата нет по всей сети аптек — причем ни в таблетках, ни в ампулах. Но фармацевт поможет подобрать аналог.

В «Губернском лекаре» тоже закончились таблетки. Однако преднизолон в ампулах ещё есть в аптеках этой сети по трем адресам: пр. Красноармейский, 111, Георгиева, 22, Чайковского, 33.

В «Алтфарм» препарат остался только в виде мази. То же самое в аптеке «Здоровье» — здесь добавили, что преднизолона нет и у поставщиков. Поэтому и заказать его пока невозможно.

Преднизолон — препарат, который принимают при ревматизме, ревматоидном артрите, дерматомиозите, болезни Бехтерева, бронхиальной астме, анафилактическом шоке, гепатите, гемолитической анемии, экземе, почесухе и псориазе.

В краевом минздраве пока информацию с дефицитом этого препарата не прокомментировали.