На защите людских сердец. Как в Алтайском крае помогают людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

По данным ВОЗ, ежегодно огромное число людей умирает от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), что делает их основной причиной смерти по всему миру. В Алтайском крае от ССЗ страдают почти 900 тыс. человек. Как в регионе помогают пациентам с болезнями сердца, рассказали в Павловской ЦРБ.

Краевая помощь

В Алтайском крае сердечно-сосудистые заболевания наблюдают у 890 тыс. человек. Из них с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) - около 7% от взрослого населения.

Помощь пациентам с ССЗ организована в крае следующим образом. С 2021 года в регионе работает Региональный центр хронической сердечной недостаточности на базе Кардиологического диспансера. Он был учрежден в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

В центр поступают пациенты со всех районов края и находятся на лечении в течение шести месяцев. Затем их передают под наблюдение кардиолога или терапевта по месту жительства.

Особенно эффективным лечение больных с ССЗ стало после учреждения отдельных кабинетов помощи больным с ХСН в районах Алтайского края. Такой кабинет открылся в Павловской ЦРБ в 2020 году.

Сердце, кардиограмма. СС0

Лечение в районных больницах

Главный врач Павловской ЦРБ Олег Агеев заявил, что больница обслуживает более 36 тыс. жителей Павловского района. Большинство из них - люди с ССЗ. В год к кардиологу обращается почти 6 тыс. человек, трети из них поставлен диагноз «хроническая сердечная недостаточность».

По словам Олега Агеева, раньше жители Павловского района, имеющие проблемы с сердцем, были вынуждены обращаться в Региональный центр. Многим из них по итогу пришлось оформить инвалидность. Но с появлением кабинета помощи больным с ХСН ситуация значительно улучшилась. Сейчас врачи помогают пациентам быстрее возвращаться в строй и вести полноценную жизнь.

«Если раньше лечили симптомы, то теперь выявляем сам источник болезни», - объясняет врач-кардиолог Павловской ЦРБ Нина Соболева.

Кабинет помощи больным с хронической сердечной недостаточностью Пресс-служба Павловской ЦРБ

Для больных с ХСН выделили не просто отдельный кабинет, а организовали целую систему работы.

«Это общая работа специалистов-кардиологов и участковых терапевтов, создание собственного стационара, а также вовлечение специальной лаборатории для проведения анализов. Пациенты с ССЗ могут встать в отдельную очередь и без проблем пройти все необходимые обследования в нашей больнице», - сообщает Олег Агеев.

Врачи отмечают, что благодаря стараниям специалистов удалось значительно увеличить продолжительность жизни пациентов и сократить число случаев, когда людям требовалась госпитализация.

Сердце, орган, здоровье. СС0

Не просто в груди кольнуло

По словам Нины Соболевой, на данный момент в регистре больных с ХСН находятся 200 пациентов Павловской ЦРБ. Чаще всего люди обращаются за помощью после перенесенного инфаркта или в результате аритмии, например, фибрилляции предсердий.

Потрет типичного пациента выглядит так: это человек в возрасте, старше 60 лет, в большинстве случаев с лишним весом. Имеет вредные привычки, например курит, переедает, не занимается спортом. Как правило, пациент раньше не следил за давлением, либо перенес инфаркт.

«Хотя к нам стали поступать и молодые люди, от 30 лет. Это в основном мужчины, перенесшие инфаркт», - добавляет Нина Соболева.

Пациентов осматривает врач-кардиолог, после чего назначает обследование. Им делают кардиограмму, УЗИ плевральных полостей, электрокардиографию. Также люди сдают анализы. После больным назначают лечение, при необходимости могут положить в стационар. В острых случаях человека могут направить в Кардиологический диспансер.

«Пациенты с ХСН должны посещать врача раз в три месяца, при ухудшении самочувствия могут приходить еще чаще. Если же у человека нет проблем со здоровьем, то он должен приходить на обследование раз в полгода или реже. Некоторые просто звонят врачу и сообщают, что со здоровьем все в порядке», - рассказывает Нина Соболева.

С больничной койки на лыжи

Одним из таких пациентов был Николай Воропаев. Он перенес инфаркт в 2017 году и в 2018-м встал на учет в кабинете помощи больным с ХСН.

«После инфаркта чувствовал себя плоховато, у меня была нарушена координация. Но благодаря врачам, у меня сейчас все наладилось. Теперь каждую зиму катаюсь на лыжах, плаваю на лодке, катаюсь на велосипеде и хожу в лес», - хвастается Николай Ефимович.

Теперь мужчина посещает врачей только два раза в год. К кардиологу пришел перед поездкой — собирается в путешествие на поезде.

Николай Ефимович очень доволен работой специалистов:

«Вот бывают такие врачи: чуть посмотрят и тут же отпускают. А здесь всегда выслушают, подскажут, что попить от давления и когда прийти в следующий раз".

Сердце. СС0

Каждый день Николай Ефимович измеряет давление по два раза: утром и вечером, а если хуже себя чувствует, то чаще. Бывает, что оно начинает шалить от физической нагрузки или настроения.

Николай Ефимович советует больше заниматься спортом и хотя бы каждое утро делать гимнастику. Также стоит отказаться от вредных привычек и «меньше кушать жирного». «Я сам бросил курить в 80-м году, а пить никогда не начинал», - говорит мужчина.

Рекомендации врача

Для профилактики болезней сердца Нина Соболева дает простые советы:

вести активный образ жизни и отказаться от вредных привычек;

регулярно следить за общим состояние здоровья и своим давлением;

при проблемах с сердцем сразу обращаться к врачу, а не тянуть до последнего.

Также о ССЗ могут свидетельствовать появление отеков, одышка, учащенное сердцебиение. На проблемы может указывать и резкое увеличение веса.