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Здоровье

Наиболее частые проявления омикрона на коже назвала эксперт

Высыпания по всему телу, крапивницу, воспаление кожи губ с образованием трещин относят к наиболее частым проявлениям при заражении омикрон-штаммом коронавируса, рассказала «Известиям» замдиректора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, доктор медицинских наук, эксперт Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Коронавирус. Штамм "омикрон".
Коронавирус. Штамм "омикрон".
C00.

Различные высыпания могут быть как еле заметными, так и ярко выраженными, указала эксперт. Руженцова заверила, что после прохождения антиковидной терапии кожные проявления проходят также, как и другие симптомы.

«Важно подчеркнуть, что сыпь при коронавирусной инфекции чаще связана с действием вируса, а не с аллергическими реакциями, и в большинстве случаев это не является поводом для отмены лекарственных препаратов, а наоборот, показанием для более активной терапии», — сказала эксперт.

С приходом омикрона стали чаще встречаться так называемые ковидные пальцы, а именно покраснение, отечность, появление пузырьков на пальцах рук и ног, пишет Lenta.ru.

Между тем Роспотребнадзор сообщил, что в России пока не обнаружили дельтакрон.

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