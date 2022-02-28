Наиболее частые проявления омикрона на коже назвала эксперт

Различные высыпания могут быть как еле заметными, так и ярко выраженными, указала эксперт. Руженцова заверила, что после прохождения антиковидной терапии кожные проявления проходят также, как и другие симптомы.
«Важно подчеркнуть, что сыпь при коронавирусной инфекции чаще связана с действием вируса, а не с аллергическими реакциями, и в большинстве случаев это не является поводом для отмены лекарственных препаратов, а наоборот, показанием для более активной терапии», — сказала эксперт.
С приходом омикрона стали чаще встречаться так называемые ковидные пальцы, а именно покраснение, отечность, появление пузырьков на пальцах рук и ног, пишет Lenta.ru.
Между тем Роспотребнадзор сообщил, что в России пока не обнаружили дельтакрон.