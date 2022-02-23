Роспотребнадзор: в России пока не обнаружили дельтакрон

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина заявила, что в России пока не обнаружили вариант коронавируса «дельтакрон», сообщает РИА «Новости» .

Коронавирус. Он с нами надолго.

Ранее сообщили, что в Великобритании выявили новый гибрид коронавируса «дельтакрон», получившийся в результате скрещивания дельты и омикрона.

«Пока в России этот вариант — дельтакрон — не обнаружен. Данных о нем недостаточно, чтобы однозначно ответить на вопрос, представляет ли он опасность», — отметила Черкашина.

По ее словам, свойства дельтакрона будут определяться мутациями в S-белке, которые отвечают за заразность и способность к проникновению вируса в клетку.

Можно предположить, что новый геновариант будет по своим свойствам ближе к омикрону.

Ранее altapress.ru рассказал, что известно о новом штамме «дельтакрон» и может ли он быть ошибкой.