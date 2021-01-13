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Здоровье

Нарколог опроверг утверждение Малышевой о «великой пользе» коронавируса

Заявление телеведущей, доктора медицинских наук Елены Малышевой о том, что коронавирус принес людям «великую пользу», не подтверждаются. Об этом в беседе с Life.ru заявил нарколог Алексей Казанцев.

Банкет. Алкоголь.
Банкет. Алкоголь.
CC0

Малышева говорила, что благодаря COVID-19 у человека может развиться отвращение к спиртному.

По словам Казанцева, у некоторых переболевших действительно появляется отвращение к алкоголю, но ненадолго.

«К сожалению, заявление Малышевой никакого подтверждения особо не имеет. То есть у части , возможно, какое-то и появилось отвращение, но только в тот период, когда не возвратились обоняние и осязание — в течение первого месяца, максимум двух. Все остальные начинают злоупотреблять алкоголем, если у них уже была зависимость», — отметил доктор.

Ранее Малышева рассказала, почему у заразившихся ковидом на теле появляются синяки.

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