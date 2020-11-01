Народный вопрос. Мой товарищ носил маску и перчатки и заболел COVID. Какой в них толк?

Читатель Altapress.ru сообщил нам, что не видит смысла в ношении масок. По его словам, его товарищ носил и маску, и перчатки, но это его не спасло — он заболел коронавирусом. Разбираемся, почему такое могло случиться.

Маска не защищает на 100%

Да, это факт. «Эффективность обычных масок — около 80%", приводит слова доктора биологических наук Сергея Нетесова сайт администрации Барнаула.

Но они уменьшают получаемую дозу в 100−1000 раз, а это удлиняет инкубационный период и дает организму больше времени для выработки иммунитета.

Коронавирус. Пандемия. Маска. CC0

Использовав маску , мойте руки

К тому же есть правила ношения маски, которые надо соблюдать. Иначе действительно толку не будет. О них напоминает «Медицинский портал» и Роспотребнадзор.

Не трогайте маску , когда носите.

когда носите. Когда снимаете маску — не прикасайтесь к передней ее части.

После того , как вы ее сняли или случайного прикоснулись — обработайте руки антисептиком со спиртом или помойте мылом с водой.

как вы ее сняли или случайного прикоснулись — обработайте руки антисептиком со спиртом или помойте мылом с водой. Заменяйте маску каждый раз , когда она станет влажной , на новую.

когда она станет влажной на новую. Не используйте повторно медицинские маски.

Выбрасывайте одноразовые маски после каждого использования и утилизируйте сразу. Положить ее в карман — плохая затея. Многоразовые стирайте при температуре не ниже 60 градусов.

Домохозяйка. Стирка. Уборка. СС0

Маска должна плотно прилегать

Чтобы маска лучше защищала, она должна плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров, напоминает Роспотребнадзор.

К тому же плотно сидящая маска меньше ограничивает обзор и частично предупреждает запотевание очков.

Коронавирус. Пандемия. Маска. CC0

Есть и другие методы защиты

В любом случае носить маску недостаточно. Что еще надо делать? Вы наверняка все знаете — и все же напомним.

Тщательно мойте руки с мылом или ( если такой возможности нет) пользуйтесь дезинфицирующими средствами.

если такой возможности нет) пользуйтесь дезинфицирующими средствами. Чистите и дезинфицируйте поверхности , используя бытовые моющие средства.

используя бытовые моющие средства. Соблюдайте расстояние не менее 1,5 метра друг от друг — ведь вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем ( при чихании , кашле),

при чихании кашле), Не трогайте руками глаза , нос или рот. Коронавирус , как и другие респираторные заболевания , распространяется этими путями.

Вакцинация против коронавируса. Анна Зайкова.

Почему не помогают перчатки

А вот такую меру защиты обычных граждан, как ношение перчаток, ученые сегодня даже не рассматривают. Через кожу вирусы не проникают.

Очевидно, что перчатки защищают разве что от штрафов, резюмирует «Медицинский портал».

Напомним, согласно последнему решению региональных властей, в Алтайском крае обязательно ношение масок во всех общественных масках, на остановках, парковках и в лифтах.