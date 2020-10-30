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Жизнь

Томенко запретил любые ночные развлечения и заставил надевать маску даже в лифте

С 30 октября в Алтайском крае запрещено проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий, сообщает Telegram-канал «Ленина, 59».

Заседание оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Заседание оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
altairegion22.ru.

Ограничение на развлечения губернатор Алтайского края Виктор Томенко распространил на ночное время — с 23:00 до 6:00 утра.

«Такое решение принято на основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ и предложений регионального Роспотребнадзора», — пояснили в сообщении.

Также указ Томенко расширил перечень мест, где обязательно применение гигиенических масок — такси, парковки и лифты.

Ранее алтайские мэры рассказали Томенко, как пандемия сказалась на их городах — каждый седьмой педагог на больничном.

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