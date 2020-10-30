Томенко запретил любые ночные развлечения и заставил надевать маску даже в лифте

Ограничение на развлечения губернатор Алтайского края Виктор Томенко распространил на ночное время — с 23:00 до 6:00 утра.
«Такое решение принято на основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ и предложений регионального Роспотребнадзора», — пояснили в сообщении.
Также указ Томенко расширил перечень мест, где обязательно применение гигиенических масок — такси, парковки и лифты.
Ранее алтайские мэры рассказали Томенко, как пандемия сказалась на их городах — каждый седьмой педагог на больничном.