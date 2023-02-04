4 февраля
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Здоровье

Наследие каторжан стало причиной высокой заболеваемости туберкулезом в Сибири

Одной из причин высокой заболеваемости туберкулезом среди жителей Новосибирской области стало наследие каторжан, сообщает «РБК Новосибирск».

Туберкулез. Легкие.
Туберкулез. Легкие.
СС0.

Климат в регионе также негативно влияет на здоровье человека.

Глава новосибирского Минздрава Константин Хальзов напомнил — в Сибирь ссылали заключенных, среди которых было широко распространено это заболевание.

Руководитель ведомства рассказал, что мужчины болеют туберкулезом чаще, чем женщины.

Группа риска

К группе риска относятся в первую очередь жители сельской местности, указывает bfm.ru.

ВИЧ-фактор

Также высокому распространению заболевания способствует высокое число ВИЧ-инфицированных в регионе.

Показатели

Число заболевших туберкулезом в Новосибирской области превышает в 2−2,5 раза средние показатели по России, рассказала доктор медицинских наук, директор новосибирского НИИ туберкулеза Наталья Ставицкая.

Встреча Путина и губернатора

В январе оперативный штаб по туберкулезу и кори при правительстве Новосибирской области принял решение о дальнейшем развитии фтизиатрической службы региона, пишет ksonline.ru.

Штаб состоялся после встречи президента РФ Владимира Путина и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

В ходе разговора президент указал на проблему заболеваемости туберкулезом в регионе.

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