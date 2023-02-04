Наследие каторжан стало причиной высокой заболеваемости туберкулезом в Сибири

Климат в регионе также негативно влияет на здоровье человека.
Глава новосибирского Минздрава Константин Хальзов напомнил — в Сибирь ссылали заключенных, среди которых было широко распространено это заболевание.
Руководитель ведомства рассказал, что мужчины болеют туберкулезом чаще, чем женщины.
Группа риска
К группе риска относятся в первую очередь жители сельской местности, указывает bfm.ru.
ВИЧ-фактор
Также высокому распространению заболевания способствует высокое число ВИЧ-инфицированных в регионе.
Показатели
Число заболевших туберкулезом в Новосибирской области превышает в 2−2,5 раза средние показатели по России, рассказала доктор медицинских наук, директор новосибирского НИИ туберкулеза Наталья Ставицкая.
Встреча Путина и губернатора
В январе оперативный штаб по туберкулезу и кори при правительстве Новосибирской области принял решение о дальнейшем развитии фтизиатрической службы региона, пишет ksonline.ru.
Штаб состоялся после встречи президента РФ Владимира Путина и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.
В ходе разговора президент указал на проблему заболеваемости туберкулезом в регионе.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!