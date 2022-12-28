За заражение маленьких детей туберкулезом осудили сибиряка

39-летний мужчина заразил туберкулезом двух малолетних детей своей сожительницы в городе Кызыл (Республика Тыва). Об этом сообщают в пресс-службе МВД по региону.

Установлено, что мужчина с мая 2014 года состоял на учете «Противотуберкулезном диспансере» городской больницы с заболеванием «туберкулёз легких в фазе распада и обсеменения и бактериовыделения (открытая форма туберкулеза).

Обвиняемый знал о своем заболевании и в период с января 2020 по апрель 2021 проживал совместно с женщиной и ее двумя малолетними детьми: дочерью 2014 года рождения и сыном 2016 года рождения.

Нормы санитарных правил во время сожительства мужчина не соблюдал. Он не носил медицинскую маску, не использовал отдельную посуду, белье и другие предметы личной гигиены. В результате чего заразил детей.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что заражение малолетних детей туберкулезом внутригрудных лимфоузлов квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Расследование уголовного дела по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» завершено.

Осужденному назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год.

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