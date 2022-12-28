28 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

За заражение маленьких детей туберкулезом осудили сибиряка

39-летний мужчина заразил туберкулезом двух малолетних детей своей сожительницы в городе Кызыл (Республика Тыва). Об этом сообщают в пресс-службе МВД по региону.

Туберкулез. Легкие. Палочка Коха.
Туберкулез. Легкие. Палочка Коха.
СС0.

Установлено, что мужчина с мая 2014 года состоял на учете «Противотуберкулезном диспансере» городской больницы с заболеванием «туберкулёз легких в фазе распада и обсеменения и бактериовыделения (открытая форма туберкулеза).

Обвиняемый знал о своем заболевании и в период с января 2020 по апрель 2021 проживал совместно с женщиной и ее двумя малолетними детьми: дочерью 2014 года рождения и сыном 2016 года рождения.

Нормы санитарных правил во время сожительства мужчина не соблюдал. Он не носил медицинскую маску, не использовал отдельную посуду, белье и другие предметы личной гигиены. В результате чего заразил детей.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что заражение малолетних детей туберкулезом внутригрудных лимфоузлов квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Расследование уголовного дела по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» завершено.

Осужденному назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год.

Ранее три ребенка пострадали от укусов животных на Алтае.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость