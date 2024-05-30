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Здоровье

Настоящего виновника эпидемии ожирения назвал известный российский доктор

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» указал главного виновника эпидемии ожирения.

По словам специалиста, диетологи называют нехватку сна одним из настоящих виновников эпидемии ожирения, указывает Lenta.ru.

По словам врача, первое, что нужно сделать для похудения — начать спать восемь часов в день.

При нехватке сна увеличивается выработка гормонов стресса, из-за этого нарушается регуляция поступления питательных веществ. После чего человек, который недосыпает, начинает «заедать» стресс.

Ранее способ не переедать раскрыли врачи. Дело в том, что реальный объем желудка — один стакан. И чтобы понять, много еды в порции или нет, надо уложить все это в стакан. А уж потом — на тарелку. Так станет известно, сколько надо съесть без переедания.

А лучше всего вставать из-за стола «немножко голодными». И через минут 20 человеком будет получен «сигнал» о сытости.

Также названы продукты, которые помогут справиться с эпидемией ожирения.

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