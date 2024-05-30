По словам специалиста, диетологи называют нехватку сна одним из настоящих виновников эпидемии ожирения, указывает Lenta.ru.
По словам врача, первое, что нужно сделать для похудения — начать спать восемь часов в день.
При нехватке сна увеличивается выработка гормонов стресса, из-за этого нарушается регуляция поступления питательных веществ. После чего человек, который недосыпает, начинает «заедать» стресс.
Ранее способ не переедать раскрыли врачи. Дело в том, что реальный объем желудка — один стакан. И чтобы понять, много еды в порции или нет, надо уложить все это в стакан. А уж потом — на тарелку. Так станет известно, сколько надо съесть без переедания.
А лучше всего вставать из-за стола «немножко голодными». И через минут 20 человеком будет получен «сигнал» о сытости.
Также названы продукты, которые помогут справиться с эпидемией ожирения.
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