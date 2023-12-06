Национальная эпидемия кори объявлена в европейской стране

Медики зарегистрировали более 2 тыс. случаев кори — болезнь обнаружена в 29 из 41 регионов.
Россия
Между тем заболеваемость корью среди детей в России выросла в 262 раза в этом году, указывает Газета.Ru. В прошлом году зарегистрировано всего 19 случаев кори среди российских детей.
Ранее жительница Хабаровска прилетела из Турции и привезла с собой опасное заболевание.
Туристка почувствовала себя плохо сразу, как вернулась домой. Она вызвала врача, который установил высокую температуру и обнаружил сыпь - свойственные симптомы кори.
Женщину отправили в стационар на обследование.
Ситуацию взял на контроль краевой Минздрав и Роспотребнадзор. Дома у пациентки проводят "подчищающую иммунизацию".
О заболевании
Корь — смертельная болезнь, опасная коварными осложнениями, такими как энцефалит, менингит и пневмония, от которых и умирают люди.