Национальная эпидемия кори объявлена в европейской стране

Медики зарегистрировали более 2 тыс. случаев кори — болезнь обнаружена в 29 из 41 регионов.

Россия

Между тем заболеваемость корью среди детей в России выросла в 262 раза в этом году, указывает Газета.Ru. В прошлом году зарегистрировано всего 19 случаев кори среди российских детей.

Ранее жительница Хабаровска прилетела из Турции и привезла с собой опасное заболевание.

Туристка почувствовала себя плохо сразу, как вернулась домой. Она вызвала врача, который установил высокую температуру и обнаружил сыпь - свойственные симптомы кори.

Женщину отправили в стационар на обследование.

Ситуацию взял на контроль краевой Минздрав и Роспотребнадзор. Дома у пациентки проводят "подчищающую иммунизацию".

О заболевании

Корь — смертельная болезнь, опасная коварными осложнениями, такими как энцефалит, менингит и пневмония, от которых и умирают люди.