28 августа
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Здоровье

Россиянка привезла из отпуска опасное заболевание

Жительница Хабаровска прилетела из Турции и привезла с собой опасное заболевание, сообщает Life.ru.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
СС0

Туристка почувствовала себя плохо сразу, как вернулась домой. Она вызвала врача, который установил высокую температуру и обнаружил сыпь - свойственные симптомы кори.

Женщину отправили в стационар на обследование.

Ситуацию взял на контроль краевой Минздрав и Роспотребнадзор. Дома у пациентки проводят "подчищающую иммунизацию".

Корь - смертельная болезнь, опасная коварными осложнениями, такими как энцефалит, менингит и пневмония, от которых и умирают люди.

Ранее в российском регионе объявили карантин из-за очага сибирской язвы - заражен человек.

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