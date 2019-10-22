Наука выяснила, что хуже: напиваться по выходным или «по чуть-чуть» каждый день

Регулярное употребление алкоголя даже малыми дозами увеличивает влияет вероятность тяжелых нарушений ритма сердца. В новом исследовании, опубликованном в журнале EP Eurospace, показано: мерцательная аритмия или фибрилляция предсердий скорее разовьется у тех, кто выпивает ежедневно, чем у любителей хорошенько «загрузиться» на выходных, рассказал « Медпортал ».

Спите лучше

Если резюмировать выводы ученых, то употребление 1−2 «дринков» (12−24 г чистого алкоголя) в день увеличивает риск развития мерцательной аритмии больше, чем пьянство по выходным. Ученые также подчеркивают: алкоголь может приводить к нарушениям сна, которые также способствуют появлению мерцательной аритмии.

«Рекомендации по употреблению алкоголя указывают на снижение абсолютного количества, а не частоты. Наше же исследование показывает: для защиты от мерцательной аритмии важно также и реже пить», — рассказал автор исследования доктор Чен Ир Чой (Jong-Il Choi) из Медицинского колледжа Корейского университета.

Алкоголь. altapress.ru

Важно реже , даже если много

Ранее исследователи уже отмечали тесную связь между употреблением алкоголя и мерцательной аритмией. Риск повышается на 8% на каждые 12 г алкоголя в неделю. Однако до сих пор было неясно, что больше влияет: общее количество потребляемого алкоголя или то, как часто человек его употребляет.

В новом исследовании ученые проанализировали данные почти 10 млн человек и установили, что у людей, пивших ежедневно, был наибольший риск развития аритмии среди всех участников исследования.

А самый низкий риск был у тех, кто пил только один раз в неделю, даже если они за раз употребляли много (более 60 г чистого алкоголя).