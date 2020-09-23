Навального выписали из берлинской клиники

«Алексей Навальный, который с 22 августа 2020 года находился в Университетской клике Charite, вчера был выписан из стационара. Состояние улучшилось до такой степени, что можно было прекратить неотложное лечение. Алексей Навальный пробыл в Charite 32 дня, из них 24 дня — в отделении интенсивной терапии», — говорится в сообщении берлинской клиники Charite.
«Лечащие врачи ввиду течения болезни и нынешнего состояния пациента считают возможным полноценное выздоровление», — цитирует Charite ТАСС.
При этом до конца нельзя исключать долгосрочных последствий для организма.
Накануне Алексей Навальный прокомментировал версию о том, что он самостоятельно принял яд «Новичок» — ранее о том, что так якобы считает Владимир Путин, со ссылкой на собственные источники сообщила газета Le Monde. По словам оппозиционера, «провокация не удалась».
Что произошло
Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно приземлился в Омске, где в течение двух дней помощь ему оказывали врачи омской горбольницы.
После этого оппозиционера перевезли в берлинскую клинику Charite. 10 сентября Навальный полностью пришел в себя, затем его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Несколько экспертов заявили, что Навальный был отравлен препаратом из группы «Новичок».
Российские врачи утверждают, что не нашли следов яда в анализах.