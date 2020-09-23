Навального выписали из берлинской клиники

Состояние Алексея Навального улучшилось и его выписали из стационара. Не исключается как полное выздоровление, так и долгосрочные последствия для организма.

«Алексей Навальный, который с 22 августа 2020 года находился в Университетской клике Charite, вчера был выписан из стационара. Состояние улучшилось до такой степени, что можно было прекратить неотложное лечение. Алексей Навальный пробыл в Charite 32 дня, из них 24 дня — в отделении интенсивной терапии», — говорится в сообщении берлинской клиники Charite.

«Лечащие врачи ввиду течения болезни и нынешнего состояния пациента считают возможным полноценное выздоровление», — цитирует Charite ТАСС.

При этом до конца нельзя исключать долгосрочных последствий для организма.

Накануне Алексей Навальный прокомментировал версию о том, что он самостоятельно принял яд «Новичок» — ранее о том, что так якобы считает Владимир Путин, со ссылкой на собственные источники сообщила газета Le Monde. По словам оппозиционера, «провокация не удалась».

Навальный пьет чай , после которого почувствовал себя плохо. t. me/Lshot.

Что произошло

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно приземлился в Омске, где в течение двух дней помощь ему оказывали врачи омской горбольницы.

После этого оппозиционера перевезли в берлинскую клинику Charite. 10 сентября Навальный полностью пришел в себя, затем его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Несколько экспертов заявили, что Навальный был отравлен препаратом из группы «Новичок».

Российские врачи утверждают, что не нашли следов яда в анализах.