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Здоровье

Назван фактор, повышающий риск заражения ковидом на 250%

Кандидат медицинских наук Александр Калинкин рассказал радиостанции «Говорит Москва» о повышенном риске заражения коронавирусом.

Коронавирус.
Коронавирус.
Pixabay.com

Калинкин подчеркнул, что из-за недосыпа повышается риск заражения любыми вирусными инфекциями, в том числе коронавирусом.

По его словам, недостаток отдыха пагубно сказывается на иммунной системе человека, поскольку «сон и иммунитет — это практически синонимы».

«При сокращении сна иммунитет резко падает. И вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более 250 процентов», — предупредил руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова.

Калинкин также посоветовал для улучшения качества сна отказаться от будильника и в одно и то же время вставать и ложиться.

По его словам, лучшему пробуждению и регуляции циркадных ритмов помогают световые гаджеты, которые постепенно выведут из состояния сна.

Ранее вице-премьер Голикова, говоря о ковиде, напомнила россиянам, что вакцинация всегда была чрезвычайно эффективной.

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