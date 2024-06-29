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Здоровье

Назван способ не подхватить пикантную болезнь на пляже

Акушер-гинеколог высшей категории, ведущий специалист одной из клиник в Дубае Сурае Назарова предупредила, что у женщин после купания в море может развиться цистит — воспаление мочевого пузыря. В интервью Life она рассказала, как не допустить возникновения этого заболевания на пляже.

Прежде всего, врач призвала соблюдать гигиену: принимать душ с мягким гелем для интимной гигиены до и после купания, чтобы смыть соль и микроорганизмы, которые могут вызвать инфекцию. Также стоит избегать переохлаждения: не сидеть на холодных поверхностях и снимать мокрый купальник как можно быстрее.

Кроме того, по словам специалиста, необходимо пить достаточно жидкости, особенно чистой воды, чтобы вредные бактерии вымывались из мочевыводящих путей. А употребление алкоголя и кофеина лучше ограничить, так как они приводят к обезвоживанию.

Кроме тоже желательно использовать барьерные методы контрацепции, такие как презервативы, чтобы защититься от инфекций, передающихся половым путем.

Врач порекомендовала включить в свой рацион продукты, которые поддерживают здоровье мочеполовой системы: клюкву, чернику, тыкву и бруснику.

Также она обратила внимание на то, что не стоит терпеть позывы к мочеиспусканию. Регулярное опорожнение мочевого пузыря помогает предотвратить размножение бактерий и снижает риск развития цистита.

Ранее сообщалось, что врач дал несколько советов для борьбы с ночными судорогами.

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