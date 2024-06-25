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Здоровье

Врач дал несколько советов для борьбы с ночными судорогами

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» дал рекомендации, как бороться с ночными судорогами. Об этом пишет Lenta.ru.

По мнению врача, упражнения на растяжку и ходьба перед сном могут помочь справиться с этой проблемой. Также он упомянул американскую рекомендацию — крутить велоэргометр в течение 15 минут перед сном. Кроме того массаж ног с кубиком льда может быть полезен при ночных судорогах.

При этом врачи не знают точную причину возникновения судорог по ночам. Они могут быть связаны с недостатком железа, магния, калия или кальция, а также с некоторыми другими нарушениями электролитного баланса.

Однако такие проблемы выявляются лишь у одного из десяти пациентов.

Ранее сообщалось, что в Минздраве Алтайского края рассказали, как избежать солнечного удара.

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