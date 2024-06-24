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Здоровье

В Минздраве Алтайского края рассказали, как избежать солнечного удара

О профилактике и действиях при получении солнечного удара рассказали в региональном Минздраве.

Что такое солнечный удар

Солнечный удар — перегревание, которое происходит из-за длительного пребывания на солнце без головного убора. Сопровождается головной болью, покраснением лица и головокружением. Также повышается температура тела, темнеет в глазах, может открыться кровотечение из носа. Симптомы могут возникнуть сразу, либо через несколько часов после пребывания на солнце.

Что делать при солнечном ударе

При первых симптомах нужно покинуть солнце и расположиться в прохладном помещении. Снять лишнюю одежду, ослабить ремень и другие мешающие предметы гардероба. Минимизировать физическую активность и пить больше воды. Также при солнечном ударе помогают прохладные компрессы.

При дальнейшем ухудшении состояния — вызвать скорую помощь.

Что нельзя делать в случае удара

Резко охлаждать тело. Если приложить лед к человеку, который получил солнечный удар, может произойти ожог на перегретых тканях.
Также нельзя пить алкоголь, сладкую воду и пакетированные соки. Лучше употреблять только чистую воду.

Если нет возможности спрятаться от солнца

Чтобы не получить солнечный удар, в первую очередь нужно защитить голову. Если нет головного убора, можно намотать на голову рубашку или майку.

Ранее как пережить жаркую неделю и не спечься на солнце, рассказал терапевт.

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