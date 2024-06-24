МЧС предупреждает: практически всю неделю (с 21 по 28 июня) в Алтайском крае будет царить жара. Температура поднимется до 30+, а в некоторых местах и до +35 градусов. Чем опасны долгие прогулки под палящим солнцем, почему нельзя пить ледяную газировку и есть шашлык, рассказал Никита Мозгунов, заведующий приемным отделением БСМП №2, терапевт, кардиолог.

Прячьтесь дома

Сильная жара в июне ничем не лучше 30-градусных морозов в декабре, поэтому в пик солнечной активности лучше оставаться дома. Стоит воздержаться от уличных работ и прогулок в период с 11:00 утра до 16:00 вечера, когда солнце находится в зените.

Длительное нахождение под палящими лучами грозит солнечными ожогами и тепловым ударом. В свою очередь солнечный ожог – это главный фактор риска развития меланомы, предупреждают онкологи. Если за жизнь было от пяти серьезных ожогов, то вероятность онкологии кожи возрастает в два раза, утверждает заведующий дневным стационаром №1 алтайского онкодиспансера Денис Танцырев.

Чтобы избежать неприятных последствий, нужно следовать простым и эффективным правилам:

обязательно наденьте головной убор: панамку или кепку. Для людей с кожей, чувствительной к солнцу, идеально подойдет широкополая шляпа;

носите легкую одежду, которая будет закрывать большую часть тела: рубашки или футболки с длинным рукавом, штаны. Вещи должны быть легко продуваемыми, чтобы в них не было душно;

перед выходом на улицу наносите солнцезащитный крем, он должен быть не менее 50+ SPF.

Солнце. Лето. СС0

Также, если вы работаете на улице, то старайтесь пить больше воды и не выполнять тяжелые работы. «Не нужно все делать в одного: лучше попросить о помощи и распределить нагрузку между несколькими людьми», - подчеркивает Никита Мозгунов.

Особенно осторожным стоит быть людям с хроническими заболеваниями. При выходе на улицу им стоит иметь при себе препараты первой необходимости.

Помощь при тепловом ударе

Если человек все же получил тепловой удар, то его необходимо оперативно охладить, советует терапевт. Нужно положить пострадавшего в прохладное помещение и немного приподнять ножной конец, чтобы изменить ток крови. К голове приложите платок или полотенце, смоченное в холодной воде.

«Если у пострадавшего тошнота или другие признаки обезвоживания, то ему можно дать регидрадантционный раствор - это комплекс для восполнения необходимых организму солей и воды при их дефиците», — отмечает специалист.

Лето. Солнце. Жара. СС0

Признаки теплового удара: слабость, головная боль, головокружение, мелькание мушек перед глазами, тошнота.

В речку — ух!

Спасаться от палящего солнца нужно в прохладных помещениях: магазинах или кафе.

При выезде на природу стоит позаботиться о том, чтобы найти место с тенью. Если такого нет, то нужно организовать его самим, например, сделать навес.

А вот обливаться ледяной водой или нырять с разбега в реку врач не рекомендует — ведь для организма это сильный стресс.

«При резкой смене температуры организм дает немедленную реакцию в виде сужения или расширения сосудов и увеличением частоты сердечных сокращений. В результате велик риск спазма сосудов, что может привести к стенокардии, гипертоническому кризу и даже инсульту», — предупреждает Никита Мозгунов.

Лето, пляж, отдых. CC0

Пейте больше, ешьте меньше

В жару важно пить побольше жидкости, ведь при высоких температурах организм испаряет ее особенно интенсивно. Но подойдет для утоления жажды не каждый напиток. Идеальный вариант: это охлажденная вода.

От сладких газировок и коктейлей стоит воздержаться. Ведь в них добавляют слишком много сахара, от которого снова захочется пить. К тому же это дополнительная нагрузка на организм, ведь он вынужден из последних сил этот сахар перерабатывать.

«Если вам не нравится вкус обычной воды, то можете добавить к ней немного лимона. Либо можно заменить ее несладкими морсами и компотами», - отмечает терапевт.

Лето, жара СС0

В такую погоду лучше воздержаться от жареной, соленой и копченой еды, поскольку на ее переваривание организм тратит большое количество энергии.

«Не нужно перегружать свой желудок тяжелой пищей и в обед съедать порцию шашлыка. Если уж очень хочется, то оставьте его на утреннее время, когда у организма будет гораздо больше сил», — сообщает специалист.

Никита Мозгунов рекомендует включить в рацион больше овощей, фруктов и ягод, тем более что летом у них сезон . При этом не забывайте об обильном питье после каждого приема пищи.

Ранее терапевт рассказал altapress.ru, как не оставить последнее здоровье на даче.

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