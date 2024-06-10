Больше отдыхать, меньше работать. Как не оставить последнее здоровье на даче, рассказал терапевт

Почему нельзя работать в "позе дачника", чем грозит палящее солнце и почему лучше отдохнуть, чем докапывать грядку, рассказал Никита Мозгунов, заведующий приемным отделением БСМП №2, терапевт, кардиолог.

Делу время, отдыху — тоже

Первая и самая распространенная ошибка, которую совершают практически все дачники - это переработка, утверждает Никита Мозгунов. Многие за одни выходные стараются переделать все дачные дела, совершенно позабыв об отдыхе. Наградой за такое усердие становятся растяжения, травмы и подорванное здоровье.

Врач советует постепенно входить в рабочий ритм и плавно повышать физическую нагрузку. Лучше всего готовиться к дачному сезону заранее и за несколько месяцев включить в свой график пешие прогулки, легкие упражнения и растяжку.

"Учитывайте ваше нынешнее состояние здоровья и старайтесь подстроить уровень работы под него, — советует терапевт. — Например, если вы недавно перенесли инфаркт миокарда или операции на сердце, то физическая нагрузка должна быть соответствующей. И не стоит этот уровень превышать".

Работы на огороде. freepik.com/Freepik

Врач напоминает, что необходимо правильно сочетать время работы и отдыха. Оптимально: 20 минут труда и 10 минут отдыха. Но если у вас хорошая физическая подготовка, то можно увеличить это соотношение до одного часа труда и 40 минут отдыха.

"Если во время работы вы почувствовали сильную усталость, у вас появилось мелькание мушек перед глазами и тошнота — то тут же остановитесь и идите отдохнуть. Не нужно из последних сил докапывать грядку", — уверяет Никита Мозгунов.

На даче всегда должно быть затененное прохладное место, в котором можно перевести дух. А также достаточное количество проточной воды, чтобы протереть лицо, вымыть руки или промыть раны.

Сад. Перчатки. Огород. unsplash.com

Атака с солнца

Большая часть работ на даче проходит на улице, под лучами палящего солнца. Это в свою очередь грозит тепловыми ударами и солнечными ожогами.

Чтобы их избежать, врач советует работать, пока солнце не находится в зените. Это с утра до 11:00 и вечером с 16:00. В остальное время работу лучше перенести в дом.

Но даже в "безопасное время" на улице необходимо носить головной убор. А открытые участки кожи лучше закрывать легкой одеждой: рубашкой с длинными рукавами и штанами. Также стоит пользоваться солнцезащитным кремом с защитой SPF не менее 50+.

Длительное пребывание на солнце не рекомендуется: ⦁ обладателям очень светлой кожи и волос, в том числе рыжих; ⦁ голубоглазым и сероглазым; ⦁ людям с родимыми пятнами и большим количеством родинок на теле; ⦁ онкологическим пациентам, беременным и людям, страдающим инфекционными заболеваниями.

Лето. Солнце. Погода. СС0

Во время работы в саду или огороде обязательно пейте большое количество воды. "Прямо поставьте рядом с собой бутылочку и понемногу выпивайте ее", - напоминает врач.

Если человек все же получил тепловой или солнечный удар, то его необходимо оперативно охладить, советует Никита Мозгунов. Нужно положить пострадавшего в прохладное помещение и немного приподнять ножной конец, чтобы изменить ток крови. К голове приложите платок или полотенце, смоченное в холодной воде.

"Если у пострадавшего тошнота или признаки обезвоживания, то ему можно дать регидрадантционный раствор - это комплекс для восполнения необходимых организму солей и воды при их дефиците", — отмечает специалист.

Лето. Солнце. Жара. СС0

Опасность позы "буквой "зю"

Никита Мозгунов предупреждает — старайтесь не работать в любимой "позе дачника", когда спина согнута, а голова опущена практически до самой земли. Такое положение создает дополнительную нагрузку на поясницу и сердечно-сосудистую систему. Это может привести к острой боли в поясничном отделе, головным болям и даже инсульту.

"В такой позе даже здоровым людям тяжело находиться долгое время, - сообщает терапевт. - А пациентам с различными заболеваниями, в том числе людям пенсионного возраста еще хуже. При совмещении этих факторов могут возникнуть неприятные побочные эффекты".

Казалось бы, есть альтернатива — работать, сидя на корточках. С одной стороны, это хорошая поза, ведь голова не наклонена, рассуждает врач. А с другой - человек в таком положении "буквой зю" пережимаете сосуды нижних конечностей, что тоже неблагоприятно влияет на организм.

"Лучшим решением будет купить маленький стульчик, придуманный специально для дачников, — говорит Никита Мозгунов. — Он пластиковый, легко моется и может складываться. Да, такой стул может показаться слишком низким и на нем не всегда удобно сидеть. Но это намного безопаснее, чем в наклоне головой вниз или на корточках".

Работа на даче. freepik.com/Freepik

Аллергия и укусы насекомых

Весной и летом "просыпается" огромное количество аллергенов: пыльца растений, цветение деревьев и трав. Поэтому терапевт советует иметь на даче запас антигистаминных средств. "Также по возможности постарайтесь ограничить на дачном участке те вещи, которые вызывают у вас аллергию", — отмечает специалист.

Кроме того летом начинают проявлять активность насекомые. Самые опасные из них - это клещи, ведь они могут переносить до трех болезней одновременно: боррелиоз, энцефалит и клещевой тиф.

Лучшая защита от "кровопийц" — это прививка. Она убережет организм человека на 98%. Также помните о простых мерах защиты. Это закрытая одежда, например, длинные штаны, которые лучше всего заправлять в носки, лонгслив, рубашка или кофта. Длинную прическу лучше всего собрать в хвост.

Клещ. ССО.

Во время пребывания на природе и по возвращению домой нужно обязательно осмотреть себя и своих близких на наличие клещей. Подробнее о том, как защититься от насекомых и что делать, если вас все же укусили — в нашем материале.

При укусах не таких опасных, но не менее вредных комаров и мошки хорошо использовать охлаждающие мази и антигистаминные препараты.

Если же вас укусила пчела или оса, то стоит также выпить препарат от аллергии. Место укуса обработать антисептиком, наложить повязку из стерильного бинта и приложить лед или холодный компресс.

Медоносная пчела. ru.wikipedia.org

Защита прежде всего

Никита Мозгунов напоминает, что на даче необходимо помнить о технике безопасности во время работы с инструментами:

"Если вы работаете с болгаркой, электропилой или обычной пилой, то нужно надеть на себя защитную одежду. Да, в ней не так удобно и может быть жарко. Но она защитит вас от страшных травм. Ведь пила может сорваться, а у болгарки разлететься диск. А это грозит глубоким порезом, потерей конечностей или даже летальным исходом".

Также не носите слишком тяжелые грузы. Для их транспортировки лучше подойдет садовая тачка или тележка.

Работы в саду, огороде СС0

От болезни и другой различной хвори

На даче всегда должна быть небольшая аптечка с препаратами первой необходимости. В ней должны находиться:

⦁ обезболивающие,

⦁ жаропонижающие,

⦁ препараты короткого действия для понижения давления и для его повышения;

⦁ лекарства от отравлений,

⦁ средства от растяжений и для обработки ран: бактерицидные пластыри, антисептик (хлоргексидин, перекись водорода, йод), ватные диски, марлевые салфетки.

Аптечка Freepic

"Также, если у вас есть какие-либо хронические заболевания, будь то гипертоническая болезнь, сахарный диабет, аллергические реакции — вы должны это учитывать. Берите с собой лекарства для постоянного приема", — напоминает Никита Мозгунов.

Дополнительно "заведите" для дачи отдельный тонометр и термометр, чтобы точно их не забыть при очередной поездке. Если вы страдаете от астмы или сахарного диабета, то всегда держите под рукой ингалятор или глюкометр.

Помните, что если после приема препарата боль не отступила, а состояние продолжило ухудшаться, то немедленно вызывайте скорую помощь.

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