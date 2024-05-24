Вдали от аптек и больниц. Как собрать дачную аптечку на все случаи жизни, рассказали врачи

1. Лекарства от аллергии. Поздней весной и летом появляется гораздо больше аллергенов, чем в любое другое время года. Это пальца растений, цветение деревьев и кустарников и даже слишком яркое солнце. Справиться с аллергией помогут антигистаминные препараты второго поколения. Они быстро снимут неприятные симптомы.
2. Средства от простуды. Вирусы могут поджидать когда угодно и где угодно. Поэтому стоит иметь при себе средства, облегчающие первые симптомы простуды: капли в нос, леденцы для горла, спрей от кашля. В случае осложнений необходимо обратиться к врачу.
3. Жаропонижающие. Это могут быть парацетамол или ибупрофен. Они снимают температуру и воспаление.
4. Средства от растяжений. А такие травмы — далеко не редкость после упорной работы в саду или в огороде. Снять боль помогут специальные мази.
5. Лекарства от отравлений. Они помогут вывести токсины. В дополнение к нему стоит взять препарат, восполняющий потерю электролитов при обезвоживании.
6. Лекарства для постоянного приема. Если у вас или у ваших близких есть хроническое заболевание, то небольшой запас необходимого препарата необходим. Ведь прерывать прием в таком случае крайне не рекомендуется.
Небольшие ссадины, ушибы или ожоги — обычно дело при работе на даче. Чтобы ускорить их заживление и не допустить осложнений, следует взять с собой:
- бактерицидные пластыри. Чем больше форм и размеров, тем лучше;
- антисесптик: хлоргексидин, перексиь водорода, йод;
- ватные диски;
- марлевые салфетки;
- рулон фиксирующего пластыря;
- эластичный бинт;
- кровоостанавливающие препараты;
- медицинские охлаждающие пакеты.
Медицинские приборы помогут вовремя заметить ухудшение состояния. Это:
- термометр, электронный или ртутный;
- тонометр для измерения артериального давления. Врачи отмечают, что электронным проще пользоваться, но механическому не потребуются батарейки;
- глюкометр, если у вас или у ваших близких диагностирован сахарный диабет.
Эти мелочки значительно облегчат оказание первой помощи:
- резиновые перчатки;
- медицинские маски;
- пинцет;
- ножницы;
- шприцы разного объема с иглами;
- напальчники.
Лекарства и медицинские средства лучше всего хранить в водостойком контейнере, чтобы не допустить повреждения препаратов. Врачи рекомендуют дополнительно подписать контейнер "Лекарства" или "Первая помощь", чтобы в будущем не допустить путаницы.
Аптечку следует поставить в сухое прохладное место без прямых солнечных лучей. Учтите, что некоторые лекарства можно хранить только в холодильнике. Убедитесь, что у маленьких детей не будет доступа к аптечке, и что все члены семьи в курсе о местонахождении лекарств.
Также не забывайте регулярно проверять срок годности препаратов.
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