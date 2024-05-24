Вдали от аптек и больниц. Как собрать дачную аптечку на все случаи жизни, рассказали врачи

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Необходимые лекарства

1. Лекарства от аллергии. Поздней весной и летом появляется гораздо больше аллергенов, чем в любое другое время года. Это пальца растений, цветение деревьев и кустарников и даже слишком яркое солнце. Справиться с аллергией помогут антигистаминные препараты второго поколения. Они быстро снимут неприятные симптомы.

2. Средства от простуды. Вирусы могут поджидать когда угодно и где угодно. Поэтому стоит иметь при себе средства, облегчающие первые симптомы простуды: капли в нос, леденцы для горла, спрей от кашля. В случае осложнений необходимо обратиться к врачу.

3. Жаропонижающие. Это могут быть парацетамол или ибупрофен. Они снимают температуру и воспаление.

4. Средства от растяжений. А такие травмы — далеко не редкость после упорной работы в саду или в огороде. Снять боль помогут специальные мази.

5. Лекарства от отравлений. Они помогут вывести токсины. В дополнение к нему стоит взять препарат, восполняющий потерю электролитов при обезвоживании.

6. Лекарства для постоянного приема. Если у вас или у ваших близких есть хроническое заболевание, то небольшой запас необходимого препарата необходим. Ведь прерывать прием в таком случае крайне не рекомендуется.