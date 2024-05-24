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Здоровье

Вдали от аптек и больниц. Как собрать дачную аптечку на все случаи жизни, рассказали врачи

В конце мая у дачников наступила самая активная пора. Нужно вспахать огород, засеять грядки и, конечно же. посадить картошку. Главное в этот период не забыть о собственном здоровье. Что нужно взять с собой на дачу, чтобы спастись от травм, отравлений и другой боли — рассказали в минздраве Алтайского края.

Сад. Перчатки. Огород.
Сад. Перчатки. Огород.
unsplash.com
1
Необходимые лекарства

1. Лекарства от аллергии. Поздней весной и летом появляется гораздо больше аллергенов, чем в любое другое время года. Это пальца растений, цветение деревьев и кустарников и даже слишком яркое солнце. Справиться с аллергией помогут антигистаминные препараты второго поколения. Они быстро снимут неприятные симптомы.

2. Средства от простуды. Вирусы могут поджидать когда угодно и где угодно. Поэтому стоит иметь при себе средства, облегчающие первые симптомы простуды: капли в нос, леденцы для горла, спрей от кашля. В случае осложнений необходимо обратиться к врачу.

3. Жаропонижающие. Это могут быть парацетамол или ибупрофен. Они снимают температуру и воспаление.

4. Средства от растяжений. А такие травмы — далеко не редкость после упорной работы в саду или в огороде. Снять боль помогут специальные мази.

5. Лекарства от отравлений. Они помогут вывести токсины. В дополнение к нему стоит взять препарат, восполняющий потерю электролитов при обезвоживании.

6. Лекарства для постоянного приема. Если у вас или у ваших близких есть хроническое заболевание, то небольшой запас необходимого препарата необходим. Ведь прерывать прием в таком случае крайне не рекомендуется.

Лекарства.
Лекарства.
СС0
2
Перевязочные материалы

Небольшие ссадины, ушибы или ожоги — обычно дело при работе на даче. Чтобы ускорить их заживление и не допустить осложнений, следует взять с собой:

  • бактерицидные пластыри. Чем больше форм и размеров, тем лучше;
  • антисесптик: хлоргексидин, перексиь водорода, йод;
  • ватные диски;
  • марлевые салфетки;
  • рулон фиксирующего пластыря;
  • эластичный бинт;
  • кровоостанавливающие препараты;
  • медицинские охлаждающие пакеты.
Аптечка
Аптечка
Freepic
3
Медицинские приборы

Медицинские приборы помогут вовремя заметить ухудшение состояния. Это:

  • термометр, электронный или ртутный;
  • тонометр для измерения артериального давления. Врачи отмечают, что электронным проще пользоваться, но механическому не потребуются батарейки;
  • глюкометр, если у вас или у ваших близких диагностирован сахарный диабет.
Термометр.
Термометр.
4
Полезные мелочи

Эти мелочки значительно облегчат оказание первой помощи:

  • резиновые перчатки;
  • медицинские маски;
  • пинцет;
  • ножницы;
  • шприцы разного объема с иглами;
  • напальчники.
Аптечка
Аптечка
Freepic
5
Как организовать аптечку?

Лекарства и медицинские средства лучше всего хранить в водостойком контейнере, чтобы не допустить повреждения препаратов. Врачи рекомендуют дополнительно подписать контейнер "Лекарства" или "Первая помощь", чтобы в будущем не допустить путаницы.

Аптечку следует поставить в сухое прохладное место без прямых солнечных лучей. Учтите, что некоторые лекарства можно хранить только в холодильнике. Убедитесь, что у маленьких детей не будет доступа к аптечке, и что все члены семьи в курсе о местонахождении лекарств.

Также не забывайте регулярно проверять срок годности препаратов.

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