Обжигает и вызывает рак. Кому нельзя долго гулять под летним солнцем, рассказали врачи

Солнце может подарить одним шоколадный загар, а другим — болезненный ожог. И вторым людям лучше не проводить слишком много времени под палящими лучами. Кому не рекомендуются прогулки под солнцем и чем это грозит, рассказал заведующий дневным стационаром №1 алтайского онкодиспансера Денис Танцырев.

Чем полезно и опасно солнце?

Солнце —это основной источник витамина D. Он влияет на гормональную систему человека, его настроение и продуктивность. Получая "солнечный витамин" в достаточном количестве, человек чувствует себя бодрым и счастливым.

Но при этом солнце вырабатывает вредный ультрафиолет. Его лучи способны поражать самые глубокие слои кожи. Они разрушают волокна коллагена, вызывают преждевременное старение и появление пигментных пятен.

Чтобы защититься от вредного воздействия, организм синтезирует пигмент меланин. Он и окрашивает кожу в шоколадный цвет.

Пляж. Море. Отдых. Лето. СС0

Почему одним загорать можно, а другим нет?

Действительно, на одних людях загар буквально прилипает уже после первой прогулки и держится до конца лета. Дело в том, что они — счастливые обладатели устойчивого к солнцу типа кожи.

Сегодня выделяют шесть фототипов кожи, характеризующих ее чувствительность к воздействию ультрафиолетового излучения.

Но повезло так далеко не всем. Люди с чувствительной кожей намного хуже переносят яркое солнце. Риск получить солнечный ожог у них выше, чем у остальных. Зачастую человек еще не успевает загореть, как уже начинают обгорать. Поэтому таким людям противопоказано долгое время находиться на открытом солнце.

Лето. Солнце. Красота. freepik.com@halayalex

Кому нельзя долго находится на солнце?

Солнечные ванны и загар не рекомендуются:

обладателям очень светлой кожи и волос, в том числе рыжих;

голубоглазым и сероглазым;

людям с родимыми пятнами и большим количеством родинок на теле.

Также активный загар противопоказан онкологическим пациентам, беременным и людям, страдающим инфекционными заболеваниями.

Подсолнухи. Девушка. Солнце. Лето. СС0

Чем грозит солнечный ожог?

Онкологи предупреждают: солнечный ожог – это главный фактор риска развития меланомы.

"Если за жизнь было от пяти серьезных ожогов вероятность онкологии кожи возрастает в два раза", — уточняет Денис Танцырев.

Аптечка Freepic

Ожог от солнца проявляется в виде выраженного покраснения кожи. Прикосновение к ней может вызывать неприятные ощущения и даже боль. В тяжелых случаях кожа в месте ожога может покрыться волдырями, коркой или сыпью.

Как защититься от яркого солнца?

Чтобы защититься от вредного воздействия ультрафиолета, врачи рекомендуют воздержаться от прогулок с 11 утра до 16 пополудни. В это время солнце находится в зените и максимально активно.

Выходя на улицу, обязательно пользуйтесь защитными кремами. Чем более чувствительнее кожа, тем более высокую степень защиты нужно выбирать.

Учтите, что если вы собираетесь в путешествие за пределы своего региона в любые южные территории, то степень защиты крема должна быть выше той, которую вы используете "дома".

В качестве дополнительной защиты врачи советуют носить зонтики и широкополые шляпы. "Это вовсе не пережиток мещанства, а вполне функциональное средство защиты от ультрафиолета", — уверяет Денис Танцырев.

И ни в коем случае не пытайтесь заменить натуральный загар солярием. Искусственный ультрафиолет опаснее природного, особенно для людей из групп риска.

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