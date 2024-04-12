Штаны в носки и прививку в плечо. Как защититься от укусов клещей и опасных заболеваний весеной-2024

На следующую неделю синоптики прогнозируют потепление до +15 градусов — отличная погода для прогулок. Но прежде чем отправиться на природу, стоит помнить о защите, ведь в траве свою жертву поджидают клещи. Как уберечься от их укусов и что делать, если вас все-таки укусили — в нашем материале.

«Авось» не прокатит

Эксперты прогнозируют большую активность клещей с апреля до середины июля. В прошлом году от них пострадало 10 тыс. человек. Так что в зоне риска — абсолютно каждый.

Клещ опасен тем, что может переносить до трех болезней одновременно - боррелиоз, энцефалит и клещевой тиф. Не каждое насекомое заражено инфекцией, но надеяться на «авось» после укуса не стоит. Ведь последствия могут быть тяжелыми.

Энцефалит и боррелиоз способствуют развитию тяжелых осложнений, вплоть до инвалидизации и летальных исходов. Первый поражает центральную нервную систему и может привести к параличу и коматозному состоянию. Вторая инфекция также поражает нервную систему, а еще кожные покровы, сердце и скелет.

Клещ. СС0

Вакцину готовь весной

Самый надежный способ защиты от самой пугающей из инфекций - энцефалита — это прививка. Она убережет организм человека на 98%. Напоминаем, что бесплатно вакцинироваться могут только дети до 18 лет. Для них край ежегодно закупает от 100 до 150 тыс. доз вакцины, сообщает главный эпидемиолог края Ирина Переладова.

Если вы вакцинируетесь впервые, то вам предстоит сделать три укола. Сначала ставится первый, через полгода – второй, а через год – третий, закрепляющий. Дальше предстоит только ревакцинация, которую нужно проводить каждые два года.

Специалист отмечает: лучше всего ставить прививку поздней осенью или ранней весной. Например, в ноябре один компонент, в марте второй и через год - снова в марте. В эти месяцы клещи еще спят, и организм успеет выработать необходимые антитела.

Однако против других инфекций, например, боррелиоза или тифа такой же вакцины нет, поскольку они очень изменчивы. Для их лечения применяют уколы иммуноглобулина и антибактериальную терапию.

Вакцина. CC0

Препарат (не) от всего

Иммуноглобулин — это препарат биологического происхождения, который получают из донорской крови. Он запускает в организме процесс борьбы с инфекцией.

«Иммуноглобулин и сегодня сохраняет свою актуальность, как препарат для лечения энцефалита. Сомнений в его применении у специалистов нет», - говорит главный инфекционист Алтайского края Владимир Шевченко».

Ирина Переладова добавляет, что препарат применяют в основном после укуса клеща и в том случае, если насекомое оказалось инфицированным. В профилактических целях иммуноглобулин тоже ставят, но врачи крайне не рекомендуют.

Клещи pixabay.com

«Любое чужеродное вещество, введенное повторно, может вызывать ответную реакцию организма, которая может быть негативна. Также некоторые исследования показывают, что повторная доза иммуноглобулина снижает свою эффективность, поскольку стимулирует выработку антител на содержащиеся в нем белки», - объясняет Владимир Шевченко.

Поэтому, чтобы не переживать о том, нужна ли вам повторная доза препарата, следует заранее поставить прививку против клещевого энцефалита. «Она решает все вопросы раз и навсегда», - подчеркивает специалист.

Бесплатно иммуноглобулин получают дети до трех лет, потому что еще не «доросли» до прививки. А также взрослые, у которых есть страховка от клеща. Оформить ее можно в любой страховой компании, которая оказывает такие услуги.

Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com

Штаны, носки и хвост

Простые меры защиты также помогут избежать укуса клеща. Однако стоит помнить, что они не работают на 100% и не помогут избежать инфекции, в отличие от прививки.

При прогулках или выезде на природу стоит посещать зеленые зоны, обработанные от клещей. В Барнауле уже приступили к обработке большинства потенциальных очагов распространения кровопийц.

Одежда на вас должна максимально закрывать открытые участки тела. Подойдут длинные штаны, которые лучше всего заправлять в носки, и верхняя одежда с длинным рукавом: лонгслив, рубашка или кофта. Прическу лучше всего собрать в хвост.

Во время пребывания на природе и по возвращению домой нужно обязательно осмотреть себя и своих близких на наличие клещей.

Обработка от клещей в Барнауле. barnaul.org

Если кровососущее насекомое вас все-таки укусило, необходимо осторожно извлечь его из кожи. Лучший способ – поворачивать клеща против часовой стрелки. Главное – не оторвать ему головку, которая может остаться в коже.

После этого клеща нужно доставить в лабораторию на исследование. Особенно это необходимо тем, кто не привит. И рекомендуется вакцинированным людям, чтобы исключить заражение другими заболеваниями.

При наличии инфекции нужно немедленно обратиться за медицинской помощью. Ведь тот же укол иммуноглобулина будет эффективен только в первые 72 часа после укуса. А иначе человеку придется бессильно ждать, когда проявятся первые симптомы инфекции.

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