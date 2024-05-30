Регина Ахуньянова, терапевт, поделилась способами, которые помогут распознать некомпетентного врача. Об этом пишет "Доктор Питер".

Отмечается, что при выборе специалиста стоит обратить внимание на семь признаков. Прежде всего, хороший врач никогда не будет выступать против прививок. Кроме того, он не станет назначать БАДы в качестве лечения и обещать чудодейственное средство, которое мгновенно решит проблему пациента.

У квалифицированного специалиста нет «авторских методик», только клинические рекомендации, основанные на принципах доказательной медицины.

По словам терапевта, хороший врач также никогда не поставит диагноз в течение первой минуты приема и не даст стопроцентной гарантии успеха лечения.

Также стоит обратить внимание на то, как врач общается с пациентом. Хороший специалист говорит простым и понятным языком, не запугивает пациента и не использует сложную терминологию. Стоит сменить врача, если что-то в общении с ним вызывает сомнения, назначенное лечение не облегчает состояние или ухудшает ситуацию.

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