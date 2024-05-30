Отмечается, что при выборе специалиста стоит обратить внимание на семь признаков. Прежде всего, хороший врач никогда не будет выступать против прививок. Кроме того, он не станет назначать БАДы в качестве лечения и обещать чудодейственное средство, которое мгновенно решит проблему пациента.
У квалифицированного специалиста нет «авторских методик», только клинические рекомендации, основанные на принципах доказательной медицины.
По словам терапевта, хороший врач также никогда не поставит диагноз в течение первой минуты приема и не даст стопроцентной гарантии успеха лечения.
Также стоит обратить внимание на то, как врач общается с пациентом. Хороший специалист говорит простым и понятным языком, не запугивает пациента и не использует сложную терминологию. Стоит сменить врача, если что-то в общении с ним вызывает сомнения, назначенное лечение не облегчает состояние или ухудшает ситуацию.
Ранее сообщалось, что барнаульских пациентов с сахарным диабетом начнут принимать в новом месте — еще больше, чем прежде.
Самое важное - в нашем Telegram-канале