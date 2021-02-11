Назван возраст, при котором каждый третий умирает от COVID-19

Малышева подчеркнула, что наибольшую опасность коронавирус представляет для людей старше 80 лет.

«После 80 из всех заболевших умирает каждый третий, от 70 до 80 — каждый четвертый, от 60 до 70 — каждый пятый», — отметила она.