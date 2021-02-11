Назван возраст, при котором каждый третий умирает от COVID-19

Малышева подчеркнула, что наибольшую опасность коронавирус представляет для людей старше 80 лет.
«После 80 из всех заболевших умирает каждый третий, от 70 до 80 — каждый четвертый, от 60 до 70 — каждый пятый», — отметила она.
Такую статистику Малышева привела, рассуждая о безопасности вакцинации для пожилых людей. Она пояснила — риск умереть от ковида в «тысячи и миллионы» раз выше, чем любые побочные эффекты от прививки.
Малышева также напомнила, что вакцинация не делается людям младше 18 лет.
«Верхних возрастных ограничений сегодня нет», — уточнила она.
Медик добавила, что вакцинация носит добровольный характер, поэтому необходимо принимать решение о прививке после оценки всех рисков.
Ранее Малышева рассказала, почему у заразившихся ковидом на теле появляются синяки.