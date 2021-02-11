Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 февраля -26°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Назван возраст, при котором каждый третий умирает от COVID-19

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» рассказала о наиболее уязвимой группе риска при заражении ковидом.

Коронавирус. Врачи.
Коронавирус. Врачи.
CC0

Малышева подчеркнула, что наибольшую опасность коронавирус представляет для людей старше 80 лет.

«После 80 из всех заболевших умирает каждый третий, от 70 до 80 — каждый четвертый, от 60 до 70 — каждый пятый», — отметила она.

Такую статистику Малышева привела, рассуждая о безопасности вакцинации для пожилых людей. Она пояснила — риск умереть от ковида в «тысячи и миллионы» раз выше, чем любые побочные эффекты от прививки.

Малышева также напомнила, что вакцинация не делается людям младше 18 лет.

«Верхних возрастных ограничений сегодня нет», — уточнила она.

Медик добавила, что вакцинация носит добровольный характер, поэтому необходимо принимать решение о прививке после оценки всех рисков.

Ранее Малышева рассказала, почему у заразившихся ковидом на теле появляются синяки.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость