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Здоровье

Названа еще одна причина тяжелого течения заболевания ковидом

Врачи обнаружили, что дефицит витамина D может стать причиной более тяжелого течения COVID-19, сообщила газета Express.

Лекарство. Таблетка. Витамины.
Лекарство. Таблетка. Витамины.
СС0

Группа медиков проводила исследование статистики заражения и смертности от коронавируса и выявила связь между тяжестью течения COVID-19 и географической широтой. Оказалось, что в регионах, где распространен сезонный дефицит витамина D, чаще выявляют случаи тяжелого течения болезни.

Отмечена важность витамина D для иммунитета, пишет Lenta.ru. Отдельно сказано, что этот витамин может защитить организм от проникновения коронавируса.

Для полноценной выработки этого витамина организмом нужно много солнечного света. Будучи жирорастворимым веществом, витамин D синтезируется в коже из холестерина под воздействия УФ-лучей.

Специалисты из национальной службы здравоохранения Великобритании назвали лучшие пищевые источники витамина D.

  • жирная рыба (сельдь, скумбрия, лосось),
  • яичные желтки,
  • субпродукты,
  • молочные продукты.
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