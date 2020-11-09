Названа еще одна причина тяжелого течения заболевания ковидом

Врачи обнаружили, что дефицит витамина D может стать причиной более тяжелого течения COVID-19, сообщила газета Express.

Группа медиков проводила исследование статистики заражения и смертности от коронавируса и выявила связь между тяжестью течения COVID-19 и географической широтой. Оказалось, что в регионах, где распространен сезонный дефицит витамина D, чаще выявляют случаи тяжелого течения болезни.

Отмечена важность витамина D для иммунитета, пишет Lenta.ru. Отдельно сказано, что этот витамин может защитить организм от проникновения коронавируса.

Для полноценной выработки этого витамина организмом нужно много солнечного света. Будучи жирорастворимым веществом, витамин D синтезируется в коже из холестерина под воздействия УФ-лучей.

Специалисты из национальной службы здравоохранения Великобритании назвали лучшие пищевые источники витамина D.