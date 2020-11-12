Названа главная трудность борьбы с коронавирусом

Изначально инфекция в России распространилась в формате «завозной»: основными источниками заражения были аэропорты в крупных городах, и пути распространения вируса можно было блокировать, рассказал специалист.

«Сейчас блокировать пути передачи фактически невозможно, потому что много локальных очагов собственных, которые вспыхнули, и более-менее начали функционировать одновременно», — подчеркнул Гинцбург.

Глава Центра имени Гамалеи добавил — распространение инфекции в регионах «особенно стало очевидно, когда все отдохнули в ограниченном количестве мест, будучи очень скученными, потом 1 сентября пошли в школу».

Ранее сообщалось, что каждый третий педагог заразился COVID-19 в одной из школ Алтайского края.

О вакцине

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител, пишет Lenta.ru.