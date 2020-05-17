Названа опасность коронавируса для беременных. Насколько высок риск паталогий?

Новая коронавирусная инфекция представляет опасность для беременных, сообщает URA.RU со ссылкой на заведующего лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного университета Михаила Щелканова.

При этом профессор отметил, что эпидемия коронавируса не станет поводом для всплеска новорожденных с различными патологиями.

«Острые респираторные заболевания представляют опасность и для женщин, и для плода. Но это самое обычное эпидемиологическое положение», — подчеркнул Щелканов.

По его словам, новый коронавирус просто протекает более тяжело клинически.

Щелканов отметил, что статистика о детях с врожденными пороками из-за коронавируса только набирается — врачи пока что не выявили «ничего опасного».

«Я не думаю, что нас ждет волна каких-то уродств, полученных именно в утробе. Во всяком случае до сих пор такого не наблюдалось», — заключил профессор.

Ранее сообщалось, что новорожденные, как правило, не заражаются коронавирусной инфекцией во время беременности.

Накануне в минздраве Алтайского края рассказхали, что в регионе больше всего беременных относятся к средней группе риска — у них есть какие-то отклонения в здоровье либо матери, либо плода. Наблюдение за такими женщинами проходит по индивидуальному плану, составленному врачом.