Названа опасность коронавируса для беременных. Насколько высок риск паталогий?

При этом профессор отметил, что эпидемия коронавируса не станет поводом для всплеска новорожденных с различными патологиями.
«Острые респираторные заболевания представляют опасность и для женщин, и для плода. Но это самое обычное эпидемиологическое положение», — подчеркнул Щелканов.
По его словам, новый коронавирус просто протекает более тяжело клинически.
Щелканов отметил, что статистика о детях с врожденными пороками из-за коронавируса только набирается — врачи пока что не выявили «ничего опасного».
«Я не думаю, что нас ждет волна каких-то уродств, полученных именно в утробе. Во всяком случае до сих пор такого не наблюдалось», — заключил профессор.
Ранее сообщалось, что новорожденные, как правило, не заражаются коронавирусной инфекцией во время беременности.
Накануне в минздраве Алтайского края рассказхали, что в регионе больше всего беременных относятся к средней группе риска — у них есть какие-то отклонения в здоровье либо матери, либо плода. Наблюдение за такими женщинами проходит по индивидуальному плану, составленному врачом.